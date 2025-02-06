Seferihisar'da Deprem Anması

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İzmir'in Seferihisar ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitirenler için anma düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki program, ilk depremin meydana geldiği saat 4.17'de başladı.

Hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu, dua edildi.

Seferihisar Kent Konseyi Başkanı Sevil Ege, programda yaptığı konuşmada tarihin en büyük felaketlerinden birinin yaşandığını belirtti.

Depremi Osmaniye'de yaşayan Turgay Güneş ise olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "O korku ve çaresizlik içinde gördük ki tüm Türkiye bize yardım etmeye çalıştı. Her yerden destek geldi. İnşallah ülkemiz bir daha böyle bir felaketle karşılaşmaz." dedi.

Programa sivil toplum kuruluşu ve siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.