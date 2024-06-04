İzmir Seferihisar\'da Gönüllülerle Plaj Temizliği Yapıldı

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İzmir'in Seferihisar ilçesinde Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında gönüllülerin katılımıyla plaj temizliği yapıldı.

"Hepimizin Bir Dünyası Var" sloganıyla Seferihisar Belediyesi öncülüğünde Akkum'da düzenlenen plaj temizliğine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İzmir Valiliği ve Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekiplerinin yanında gönüllüler ve öğrenciler de katıldı.

Etkinlikte öğrencilere çevre temizliğinin önemi ve atıkların ayrıştırılması konusunda bilgilendirme yapıldı.

Plajda yapılan temizliğin yanı sıra dalış ekipleri tarafından su altındaki atıklar da toplanarak ayrıştırıldı.