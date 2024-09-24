Seferihisar'da Tarihi Hamam Temizliği - Son Dakika
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Seferihisar'da Tarihi Hamam Temizliği

Seferihisar\'da Tarihi Hamam Temizliği

Seferihisar'da gönüllüler tarihi hamamı temizleyerek kültürel mirası koruma çalışması başlattı.

24.09.2024 17:51
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde "Kültürel Mirasımızı Koruyoruz, Tarihi Eserlerimizi Temizliyoruz" sloganıyla yürütülen çalışma kapsamında tarihi hamamın içi ve çevresi gönüllülerce temizlendi.

Seferihisar Kent Konseyi'nin öncülüğündeki etkinlikte Camikebir ileTurabiye mahalleleri sınırındaki tarihi hamamda temizlik yapıldı.

Belediye çalışanlarının da destek verdiği temizlikte hamamın etrafındaki çöpler, otlar toplandı.

Seferihisar Kent Konseyi Başkanı Sevil Ege, kültürel mirasa sahip çıkmayı amaçladıklarını belirterek, "Biz fark ettik ki burada bir hamam var ve kimse bilmiyor, otlar arasında kalmış, insanlar çöpler atmış. Sahibinin izniyle temizliği gerçekleştirdik." dedi.

Camikebir Mahalle Muhtarı Ayşegül Parlak ise hamamın içindeki çöplerin de toplandığını ifade ederek, "Umarım daha duyarlı bir çevre için dikkatli oluruz. Gelecek nesillere bu tarihi mirası bırakmamız gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kent Konseyi, Kültür Sanat, Seferihisar, Güncel, Yaşam, izmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seferihisar'da Tarihi Hamam Temizliği - Son Dakika

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