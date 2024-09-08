Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu'nun Haberi Ulaştı - Son Dakika
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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu'nun Haberi Ulaştı

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu\'nun Haberi Ulaştı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu'nun şehadet haberi, Zonguldak'taki ailesine ulaştı. Babası Ali, annesi Hafize ve kardeşlerine yetkililerce verilen bu acı haberin ardından şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Valilik ve diğer yetkililer aileye başsağlığı diledi. Şehit Eroğlu'nun 4 yıllık evli olduğu ve 4 kardeşi bulunduğu öğrenildi.

08.09.2024 23:16
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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu'nun şehadet haberi, Zonguldak'taki ailesine ulaştırıldı.

Şehit Eroğlu'nun, Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Ortacı köyünde yaşayan babası Ali ile annesi Hafize Eroğlu ve kardeşlerine şehadet haberi yetkililerce verildi. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Karadeniz Bölge Komutanı Deniz Albay Ahmet Öztürk, Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Orhan Kaş, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan ve ilçe protokolü de aile fertlerine başsağlığı diledi.

Öte yandan şehadet haberinin ardından köy sakinleri de evlerinin pencere ve balkonlarına Türk bayrağı astı.

4 yıllık evli olan şehit Ömer Eroğlu'nun 4 kardeşi olduğu öğrenildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu 3 jandarma uzman çavuş ile bir jandarma uzman onbaşı şehit olmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu'nun Haberi Ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu'nun Haberi Ulaştı - Son Dakika
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