Şehit Pilot Teğmen Fehmi Alemdar'ın adı Adana'da bulvara verildi - Son Dakika
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Şehit Pilot Teğmen Fehmi Alemdar'ın adı Adana'da bulvara verildi

03.06.2025 14:00
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Görev uçuşundayken 1977 yılında şehit olan Pilot Teğmen Fehmi Alemdar'ın ismi Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki bulvara verildi.

Görev uçuşundayken 1977 yılında şehit olan Pilot Teğmen Fehmi Alemdar'ın ismi Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki bulvara verildi.

Şehit Fehmi Alemdar'ın isminin bulvara verilmesi için Büyükşehir Belediye meclisinde karar alındı.

Bu kapsamda Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir bulvara şehidin ismi verildi.

Şehidin adının verildiği bulvarda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Şehidin yeğeni Gökhan Tüccar, törende, dayısının adının yıllar sonra bir bulvara verilmesinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Murat Alemdar da amcasının isminin sonsuza kadar yaşayacağını belirtti.

Konuşmaların ardından dualar edildi ve katılımcılara lokma dağıtıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şehit Pilot Teğmen Fehmi Alemdar'ın adı Adana'da bulvara verildi - Son Dakika

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