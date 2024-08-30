Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Gazianteplileri Fener Alayına Davet Etti

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(GAZİANTEP) - Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, tüm Gazianteplileri saat 19.30'da başlayacak fener alayına davet etti. Yılmaz, "Bu memleketin genci, emeklisi, doktoru, avukatı, işçisi kim var ise lütfen bayramına sahip çıksın. 30 Ağustos Bayramı hepimizin bayramı" dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında bu akşam saat 19.30'da Oyuncakistan Parkı'ndan başlayıp Korupark'ta tamamlanacak fener alayına tüm Gazianteplileri davet eden Yılmaz, şunları söyledi:

"Sevgili Gaziantepliler, bugün Demokrasi Meydanı'nda istenmeyen bir olayla karşı karşıya kaldık. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız. Bu bayrama Şehitkamil Belediyesi olarak sonuna kadar katkı sunacağız. Sizlerden bir ricamız var. Bu memleketin genci, emeklisi, doktoru, avukatı, işçisi kim var ise lütfen bayramına sahip çıksın. 30 Ağustos Bayramı, sadece birilerinin değil, hepimizin bayramı. Haydi Gaziantep, haydi Şehitkamil bizi bu akşam Oyuncakistan'da yalnız bırakma. Kortej yürüyüşümüzü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askerlerine yakışır bir şekilde yapalım. Sizleri bekliyorum."