Şehitkamil Belediyesi, Kadınların Meme Kanserine Karşı Bilinçlenmesi İçin Etkinlik Düzenledi

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(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediyesi, Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri çerçevesinde, önemli bir organizasyona ev sahipliği yaparak, kadınların meme kanseri konusunda bilgilenmelerini ve bilinçlenmeleri için etkinlik düzenledi.

Şehitkamil Belediyesi, Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri çerçevesinde, önemli bir organizasyona ev sahipliği yaparak, kadınların meme kanseri konusunda bilgilenmelerini ve bilinçlenmelerini sağladı. Kuzeyşehir 186 Nolu Sosyal Tesis'te gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğin ana konuşmacısı Op. Dr. Sedat Nuri Özdede, katılımcılara meme kanseri hakkında hayati bilgiler verdi. Nuri Özdede, meme kanserinin erken teşhisinin ne kadar önemli olduğuna vurgu yaparken, düzenli kontrollerin ve farkındalık yaratmanın hastalığın önlenmesinde ve tedavisinde büyük rol oynadığını anlattı. Ayrıca meme kanserinin belirtileri, tarama yöntemleri ve tedavi süreçleri hakkında da detaylı bir bilgilendirme yapan Özdede, özellikle erken teşhisin önemine dikkat çekti.

CHP kadın kollarının desteğiyle yapıldı

Etkinlik, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) kadın kolları başkanlıkları tarafından da büyük bir destek gördü. CHP Gaziantep İl Kadın Kolları Başkanlığı başta olmak üzere, CHP Şehitkamil, CHP Araban, CHP Nizip ve CHP Karkamış İlçe Kadın Kolları Başkanlıkları organizasyona katkıda bulundu.