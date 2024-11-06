Şeker Pancarı Üretiminde Rekor

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TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, "2023 yılında 3,6 milyon dekarda 25 milyon 250 bin ton şeker pancarı üretildi. 2023 yılında rekor bir üretim ile şeker pancarı üretimimiz ilk defa 25 milyonu geçti. Türkiye İstatistik Kurumu Bitkisel Üretim 2'nci Tahminine göre 2024 yılında üretimin yüzde 8,9 oranında azalarak, 23 milyon ton olacağı bekleniyor" dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, Aksaray'da şeker pancarı hasadına katıldı. Hasat töreninde Bayraktar'a Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ve diğer ilçelerin ziraat oda başkanları da eşlik etti. Çiftçilerle hasat yapan Bayraktar, "Ülkemiz, dünya şeker pancarı üretiminde yüzde 6,6'lık pay ile pancardan şeker üreten ülkeler arasında önemli bir konuma sahiptir. Dünyada 5'inci, Avrupa'da 4'üncü sırada yer alıyor. Tarım topraklarımızın 3,6 milyon dekarını şeker pancarı üretimi için ayırıyoruz. Yıllar itibarıyla değişmekle birlikte son 10 yılda ortalama yıllık 19,5 milyon ton şeker pancarı üretimi yapıldı. 2023 yılında 3,6 milyon dekarda 25 milyon 250 bin ton şeker pancarı üretildi. 2023 yılında rekor bir üretim ile şeker pancarı üretimimiz ilk defa 25 milyonu geçti. Türkiye İstatistik Kurumu Bitkisel Üretim 2'nci Tahminine göre 2024 yılında üretimin yüzde 8,9 oranında azalarak, 23 milyon ton olacağı tahmin ediliyor." dedi.

'ŞEKER PANCARI ÜRETİMİ ARTIRILMASI GEREKİYOR'

Bayraktar sözlerini şöyle tamamladı:

"Şeker sektörü, şeker pancarı üreticileri ve şeker fabrikalarıyla birlikte bir bütündür. Fabrikalar teknoloji açısından güçlendirilmeli, verimli çalışma sağlanmalı, istihdam artırılmalı ve gerekli yatırımlar yapılmalıdır. Şeker sektörünün çiftçi, fabrika çalışanı ve tüketici ayağı bulunuyor. Yarattığı katma değer ve kamu yararı unsuru da göz ardı edilemez. Şeker üretim tüketim dengesine, artan nüfusa bakıldığında, hem şeker pancarı hem şeker üretiminin artırılması gerekiyor. Açıklanan şeker pancarı fiyatları üreticinin yeterli gelir elde etmesini sağlayacak düzeyde olması ve üretim motivasyonunun artırması fevkalade önemlidir. Tarımsal üretimin tüm kollarında üretimin devam etmesi elzemdir."

Haber- Kamera: : Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA