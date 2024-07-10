Sel nedeniyle yol çöktü, onlarca mahalle ile ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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Sel nedeniyle yol çöktü, onlarca mahalle ile ulaşım sağlanamıyor

Erzurum'un İspir ilçesinde etkili olan sağanak yağışın sele dönüşmesi sonucu bazı yollarda heyelanlar meydana geldi. Bu nedenle birçok mahalle ile ulaşım sağlanamıyor. Sel tarım arazilerine de zarar verdi. Halilpaşa, Aktaş, Kavaklı, Kümetaş, Bostancı, Gündoğdu, Pınarlı ve Sandıklı mahalleleriyle ilçeye ulaşım tamamen kesildi. Vatandaşlar yetkililerden acil tedbirler alınmasını talep ediyor.

10.07.2024 18:48
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Sel nedeniyle yol çöktü

Onlarca mahalle ile ulaşım sağlanamıyor

ERZURUM - Erzurum'un İspir ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele dönüştü. Sel nedeniyle bazı yollarda yaşanan heyelan nedeniyle bir çok mahalle ile ulaşım sağlanamıyor.

Dere yatağında bulunan bir çok mahallede etkili olan sel tarım arazilerine de zarar verdi.

Heyelan nedeniyle yol tamamen sular altında kalırken, ilçeye bağlı Halilpaşa, Aktaş, Kavaklı, Kümetaş, Bostancı, Gündoğdu, Pınarlı ve Sandıklı mahalleleriyle ulaşım sağlanamıyor.

Vatandaşlar yetkililerden bir an önce tedbir alınmasını istediler.

Kaynak: İHA

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