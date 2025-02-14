Selahaddin Eyyubi Cami’nin Açılışı Gerçekleşti - Son Dakika
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Selahaddin Eyyubi Cami’nin Açılışı Gerçekleşti

Selahaddin Eyyubi Cami’nin Açılışı Gerçekleşti

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Kuveytli Şeyh Abdullah Yardım Kurumu tarafından inşa edilen Selahaddin Eyyubi Cami, Ankara Etimesgut’ta düzenlenen törenle açıldı. Cami, 250 kişi kapasiteli olup, Kur'an Kursu ve müze gibi bölümler içerecek.

14.02.2025 19:28  Güncelleme: 19:37
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İHH İnsani Yardım Vakfı ve Kuveytli Kuruluş Şeyh Abdullah Yardım Kurumu tarafından inşa edilen Selahaddin Eyyubi Cami, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Ankara Etimesgut'ta inşa edilen caminin açılış programına, İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Kuveyt Şeyh Abdullah Nuri Kurumu Başkanı Şeyh Cemal Nuri, Kuveyt Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Osman Senafi, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi, Adana Milletvekili TBMM Kuveyt Dostluk Grubu Başkanı Ahmet Zenbilci ile çok sayıda davetli katıldı. Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ayrıca camide ilk cuma namazı kılındı.

Kuveyt Şeyh Abdullah Nuri Kurumu Başkanı Şeyh Cemal Nuri, yaptığı açılış konuşmasında, "Mescitleri birliğimizin sembolü yapan yüce Allah'a hamd olsun. Kuveytli yardımseverlerin desteğiyle kardeşliğimizin sembolü olarak bu mescidin açılışını gerçekleştiriyoruz. Hayırsever kardeşlerimize buradan teşekkür ediyorum. Rabbim bu hayırlarını kabul eylesin. Rasülullah (SAV) şöyle buyurdu; 'Kim Allah rızası için bir mescit inşa ederse, Allah da ona cennette bir ev bahşeder'. Bu mescit çevre sakinlerinin namazlarını eda etmeleri, Kur'an-ı Kerim okumaları için inşa edildi. Bu proje Kuveyt halkının ve Kuveyt Devleti'nin süregelen hayırlarından sadece bir tanesidir. Allahü Teala Kuveyt halkını cömert ve hayırsever kılmıştır. Biz de Kuveyt Nuri Hayır Derneği olarak bu hayırseverliğin bir parçasıyız. Kuveyt emirimize de buradan selamlarımı gönderiyorum. Mescit Müslümanlar için sadece bir ibadet merkezi değil, aynı zamanda kardeşlik ve birliğin de sembolüdür. Bir mescit inşa etmemizi kolaylaştırdığı için Allahü Teala'ya hamd ediyorum. İnsani Yardım Vakfı'ndaki kardeşlerimize de desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Allahü Teala, bu mescidi bereketli kılmasını diliyorum" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesimiyle tören sona erdi.

2 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edilen 250 kişi kapasiteli camide, Kur'an Kursu ve müştemilatta yer alacak. Ayrıca, Selahaddin Eyyubi'nin hayatını anlatan, zırh ve kılıcının temsili örneklerinin sergilenebileceği bir müzede bulunuyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Selahaddin Eyyubi Cami’nin Açılışı Gerçekleşti - Son Dakika

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