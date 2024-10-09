Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bayraktar, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Sadır Caparov tarafından takdim edilen "Kırgızistan Danık Devlet Nişanı'nı almaktan onur duydum. Misafirperverlikleri ve ülkelerimiz arasındaki dostluğu güçlendirme çabaları için kendilerine içtenlikle teşekkür ediyorum. Türk dünyası, yarınlara emin adımlarla ilerliyor" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Selçuk Bayraktar'a Kırgız Danık Nişanı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?