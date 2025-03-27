Selçuk'ta Kadir Gecesi İftar Sofrası - Son Dakika
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Selçuk'ta Kadir Gecesi İftar Sofrası

İzmir'in Selçuk ilçesinde, Kadir Gecesi'nde düzenlenen iftar programına yüzlerce vatandaş katıldı. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, birlik ve beraberlik mesajları verdi. İftar sofralarının zorlu koşullarda bile hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

27.03.2025 11:19  Güncelleme: 12:10
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(İZMİR) - Selçuklu vatandaşlar, Kadir Gecesi'nde kurulan iftar sofrasında buluştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Selçuk Belediyesi'nin düzenlediği iftarda yüzlerce vatandaş oruçlarını birlikte açtı.

İftar programına vatandaşların yanı sıra meclis üyeleri, siyasi parti üyeleri ve muhtarlar katıldı. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, iftar öncesinde masaları tek tek gezerek Selçuklular ile sohbet etti.

"Bu sofralarla dayanışmamızı büyütür, birlik ve beraberliğimizi pekiştiririz"

İftar sonrasında konuşan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; "2019'dan bu yana Kadir Gecesi'nde her zaman iftar sofralarımızı birlikte kurarız. Bu sofralarla dayanışmamızı büyütür; birlik ve beraberliğimizi pekiştiririz. Bu yıl da yine iftar sofralarımızı kurmak istedik. Ama hepimizin bildiği gibi Selçuk Belediyesi'nin gelirlerine el konulması sebebiyle ekonomik kayyum uygulanması söz konusudur. Ülke olarak çok zor zamanlardan geçiyorken, ayrıca Selçuk özelinde de maddi imkansızlıklarla karşı karşıya kalıyor olmamıza rağmen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'ın bize uzattığı el ile dayanışma ve kardeşlik duygularımız bu sene de Allah'a şükür devam ediyor. Cemil Başkanımıza, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kıymetli bürokratlarına, bize bu iftar sofralarını hazırlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çok kıymetli emekçilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, "Birlik, beraberlik ve dayanışma duygularımızın her geçen gün arttığı, kardeşlik türkülerinin el ele kol kola ve omuz omuza söylendiği, birimizin birimizden ayrılmadığı, ayrıştırmaya çalışanlara karşı dimdik ayakta durduğumuz ve bayramımızı da en tatlı dileğimizle geçirebileceğimiz, ağız tadımızın bozulmayacağı yarınları umut ediyoruz. Her şeyin çok güzel olacağı yarınları hayal ediyoruz. Kadir Gecemiz mübarek olsun. Tekrarını yaşamak hepimize nasip olsun" dedi.

"Zor günlerin geride kalmasını diliyorum"

Selçukluları İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay adına selamlayarak konuşmasına başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Altan İnanç, "Ramazan, 11 ayın sultanı, Kadir Gecesi ise bin aydan daha hayırlı bir gecedir. Öncelikle böyle bir günde tutulan oruçların, edilen duaların kabul olmasını diliyorum. Filiz Başkanımın söylediği gibi ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Emekli maaşıyla geçinmeye çalışanlara, asgari ücretle sabah okula giden çocuklarının beslenme çantasına ne koyacağını düşünen annelere Allah yardım etsin diyorum. Hafta sonu bayramı yaşayacağız. Bu gece kadir gecesi diliyorum ve dua ediyorum ki bütün inananlar Ramazan Bayramı'na bayram tadında erişsinler. Zor günler geride kalsın, aydınlık günler gelsin ve diliyorum ki her şey güzel olsun" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Selçuk'ta Kadir Gecesi İftar Sofrası - Son Dakika

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