Selçuk'ta Korkunç Yangın: 5 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Selçuk'ta Korkunç Yangın: 5 Çocuk Hayatını Kaybetti

Selçuk\'ta Korkunç Yangın: 5 Çocuk Hayatını Kaybetti

Yangında 1-5 yaşlarındaki 5 kardeş karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti.

12.11.2024 11:49
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İzmir'in Selçuk ilçesinde yaşları 1 ila 5 arasındaki 5 kardeşin hayatını kaybettiği yangın sırasında yaşananları, ailenin komşusu Soner Şahin (33) anlattı.

Şahin, gazetecilere yangının dün saat 19.30 sıralarında çıktığını söyledi.

Çocukların annesi Melisa Sinem Akcan'ın çığlıklarını duyduklarını anlatan Şahin, "(Esma Teyze koş, çocuklarım öldü) diye bir bağrışma duydum. Annem koşturdu, arkasından ben ve babam koştuk. Babamın elinde fener vardı. Olay anında burası karanlıktı. Evin içine koşturduk, içerde duman vardı. Annesi de çocukları dışarı çıkarıyordu. Beşinin de zaten hayatını kaybettiğini anladım, dumandan zehirlenmişlerdi. Bir çocukta yanıklar vardı, kararmışlardı." dedi.

"Kapının kolunu çıkartıp ayrılıyormuş"

Şahin, annenin plastik ve hurda toplayarak geçimini sağladığını, alışveriş yapmak için evden ayrıldığını öğrendiklerinin ifade etti.

Annenin kendilerine sobanın devrilmesi sonucu yangının çıktığını söylediğini belirten Şahin, "Kapılarda kilit yok ama pvc kapı olduğundan kapıyı çekip pvc kolu çıkartıp ayrılıyormuş çocukların yanından, bize de öyle söyledi. Kapıyı çocuklar açmasın diye. Zaten çocukların açma gücü yoktu. Çocuklar zaten 5,4,3 yaşlarındaydı." diye konuştu.

Şahin, 1 ay önce evin yan tarafında hayvanların bakıldığı bölümde de yangın çıktığını kaydederek, "Orada çıkış sebebini tam olarak sorgulamadık. Boş oda gibi bir yerdi. Çocuklar içerde değildi orada bir tane köpek ve 5 yavrusu vardı. Onlar da yanarak öldü." ifadelerini kullandı.

Annenin babaannesi Ayşe Açar, 5 çocuğunun 5'inin de ölmesinin çok zor olduğunu söyledi. Ellerinden bir şey gelmediğini ifade eden Açar, en son 1 ay kadar önce görüştüklerini, eve zaman zaman ziyarete geldiklerini ancak yatacak yer olmadığı için kalmadıklarını kaydetti.

Açar, "Kendilerini bilmeden gittiler. Biz geldiğimizde kucağımızdan inmezlerdi." dedi.

Hatice Tosça ise yangının çıktığı evin yanında oğlunun iş yeri olduğunu söyledi.

Oğlunun iş yerinden ayrıldıktan sonra yangının çıktığını anlatan Tosça, "30 dakika sonra telefon geldi. Oğlum 'Anne Hakan'ın çocukları zehirlenerek öldü' dedi. Aileyi tanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ekiplerin yangının çıktığı evdeki incelemeleri sürüyor.

Yangının söndürüldüğü evin bahçesinde çocuklara ait oyuncaklar ve ailenin bakımını üstlendiği bir köpeğin bulunduğu görüldü.

Olayın ardından fenalaştığı için Selçuk Devlet Hastanesinde tedavi gören ve soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Melisa Sinem Akcan'ın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Yangında hayatını kaybeden 5 çocuğun otopsi işlemleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda başladı. Otopsideki ilk bulgulara göre çocukların yangında açığa çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi. Çocukların vücudunda yanık olmadığı ifade edildi.

Olay

Selçuk ilçesinde, dün Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde yangın çıkmış, evde yalnız olan ve dumandan etkilendiği belirlenen 5 kardeş Fadime Nefes (5), Funda Peri (4), Aslan Miraç (3), Masal Işık (2) ve Aras Bulut Akcan (1) hayatını kaybetmişti.

Çocuklarının babasının cezaevinde olduğu belirtilirken olay sırasında dışarda olan anne Melisa Sinem Akcan hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Kaynak: AA

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