(ANKARA) - İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde elektrikli sobadan yangın çıktı, yangında 5 çocuk can verdi.
İzmir Selçuk'a bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde elektrikli sobadan çıkan yangında 5 çocuk can verdi. Olay Cumhuriyet mahallesi Tavşantepe Mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre evin kapısı üzerine kitlenen 5 kardeş, sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti.
Yangında can veren kardeşlerin en küçüğünün 1, en büyüğünün ise 5 yaşında olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Selçuk'ta Yangın: 5 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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