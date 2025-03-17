Selimiye Camisi'nde Yeni Mahya

Selimiye Camisi'ne "Aile toplumun temelidir" yazısı asıldı

Mimar Sinan'ın şaheseri Selimiye Camisi'nin mahyası Yunanistan ve Bulgaristan'dan görünüyor

50 yıllık son mahyacı Selimiye'ye bu Ramazan ikinci mahyayı da astı

EDİRNE - Edirne'de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği Selimiye Camii minarelerine Ramazan ayında asılan "Aile toplumun temelidir" yazılı ikinci mahya ihtişamıyla göz kamaştırıyor. Mahya, Yunanistan'dan ve Bulgaristan'dan da görünüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinesinde Edirne'de Mimar Sinan'ın şaheseri Selimiye Camisi'nin iki minaresine halatlar ve onlarca ampul ile asılan "Hoş geldin on bir ayın sultanı" yazılı mahya, sökülerek yerine "Aile toplumun temelidir" mahyası asıldı. Mahya, Selimiye Camisini ziyaret eden yerli ve yabancı turistler ile Edirneli vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi görüyor. Osmanlı döneminde yapılan ve kentin en güzel konumunda inşa edilen Selimiye Camisi'nde restorasyon çalışmaları devam ederken, bu yıl Ramazan ayında ikinci mahyanın asılması vatandaşları oldukça sevindirdi. Yüzyıllardır devam eden ve özellikle Ramazan aylarında asılan Mahya geleneği UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Mimar Sinan'ın şaheseri Selimiye Camisi'nin güzelliğine ışık kattı. Güzellik harikalarından biri olan ve Türkiye'nin zirve eserlerinden Selimiye Camisi'ne asılan mahyanın, Yunanistan ile Bulgaristan'ın Edirne'ye yakın sınırı olan köylerinde de görüldüğü belirtildi. Selimiye Camii Meydanı'na aileleriyle ve sevdikleriyle birlikte gelen vatandaşlar Mimar Sinan'ın heykeli başında cami ile birlikte fotoğraf çektirerek anı ölümsüzleştiriyor.

"Aile toplumun temelidir"

450 yıllık Osmanlı yadigarı olan bir mesleği yapmanın gururunu yaşadığını ifade eden mahya ustası Kahraman Yıldız, "Bugün de Selimiye Camisi'ndeyim. Üç yol minaresinden içeri girerek, sağdaki yoldan 300 basamak çıkarak üçüncü şerefeye geldik. Bugün mahyamızı değiştiriyoruz ikinci yazımızı asacağız. Ramazan başında Hoş geldin 11 ayın sultanı yazıyordu, bu sene aile yılı oldu. Aile toplumun temelidir" dedi.

"Aileden ne görürse çocuklar ileride topluma o tarz davranırlar"

52 yıl boyunca mahya sanatı ile uğraştığını vurgulayan Yıldız, "Aileden ne görürse çocuklar ileride topluma o tarz davranırlar. O yüzden aile terbiyesinin önemi büyüktür. Aile toplumun temelidir. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü yıllardan asıllardan beri mahya işi yürütmektedir. Bu sene Vakıflar Genel Müdürlüğümüzce Edirne Selimiye Camisi'ne ikinci mahyamızı asıyoruz. İstanbul'daki Selahattin camilere de 3'er tane yazımızı astık. Buradan dönüşte Bursa Ulu Camii'nde ikinci yazımızı asacağız. Daha sonra İstanbul'daki camilerde bulunan yazılarımızı tamamlayarak Ramazan Bayramı'na Allah'ın izniyle kavuşacağız" şeklinde konuştu.

"Mahya ışıklarıyla birçok mesajları, ayetleri ve hadisleri kısa ve öz olarak aksettiriyoruz"

Son Mahyacı Yıldız, "Mahyanın önemi büyüktür aslında çünkü 450 senelik Osmanlı sanatı, Türkiye icadıdır. Hiçbir sinemanın, televizyonun olmadığı o dönemlerde görsel yayınları hala da ışıklarımız, mahya ışıklarıyla birçok mesajları ayetleri ve hadisleri kısa ve öz olarak aksettiriyoruz. İnsanlara bir şekilde İslami öğüt veriyoruz. Tabii ki bunu yabancılar da fevkalade buluyorlar, hatta hayran kalıyorlar" diye konuştu.

"Gökyüzünde kimsenin çıkamadığı yerlere siz yıldızlarla yazı yazıyorsunuz"

Gökyüzünde rüzgara karşı savaştıklarını ifade eden Yıldız, "Edirne Selimiye Camisi Mimar Sinan'ın ustalık eseridir. Zirve olan minarelerdir dört tane minaresi vardır biliyorsunuz bu minareler oldukça yüksektir ve minarelerin hakimiyeti Edirne sınırları içerisinde, hatta Yunanistan ve Bulgaristan sınırından dahi görülebiliyor. Yunanistan köylerinden Edirne Selimiye Camii'nin o ışıkları seçilebiliyor ve okunabiliyor. Buraya bu kadar malzeme taşımak kolay iş değil, rüzgarla savaşmak kolay değil ama işin güzel tarafı gökyüzünde kimsenin çıkamadığı yerlere siz yıldızlarla yazı yazıyorsunuz. Akşam olduğu zamanda aşağıdan izleyerek onunla gurur duyuyorsunuz" ifadelerini kullandı.