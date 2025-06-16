Selimpaşa Mahallesi'nde Alt Yapı Çalışmaları Devam Ediyor

(İSTANBUL) – Silivri Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iş birliğinde Selimpaşa Mahallesi'nde yürütülen Kocadere Islahı ve Atıksu Kollektör Hatları Yapım Çalışmaları devam ediyor. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Balcıoğlu, "Silivri'nin her mahallesinde yaşam kalitesini artırmak için kararlıyız" dedi.

Silivri Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iş birliğinde Selimpaşa Mahallesi'nde yürütülen Kocadere Islahı ve Atıksu Kollektör Hatları Yapım Çalışmaları devam ediyor. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. İBB Fen İşleri Daire Başkanlığı ve İSKİ Atıksu Kanalizasyon Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında Selimpaşa'nın taşkın riskine karşı daha dayanıklı hale getirilmesi ve altyapı sistemlerinin yenilenmesi hedefleniyor. Kocadere yatağında ıslah çalışmaları sürerken, aynı zamanda yeni atıksu kollektör hatları döşeniyor ve yağmur suyu ile kanalizasyon hatlarının ayrıştırılması işlemleri gerçekleştiriliyor.

Projenin debi hesaplamaları, sadece mevcut ihtiyaçlara değil, iklim değişikliği çerçevesinde 500 yıllık taşkın senaryolarına göre planlandı. Taşkın riskine karşı önlem amacıyla yol kotu yaklaşık 1 metre yükseltilirken, asfaltlama çalışmaları da başladı. Ana yol ve yan yolların 2 şerit gidiş – 2 şerit geliş olarak hizmet vermesi planlanıyor. Yolun ağustos ayı sonuna kadar tamamlanarak halkın kullanımına açılması hedefleniyor.

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "Selimpaşa'nın kronik hale gelen taşkın sorununu kalıcı olarak çözmek ve çevreye duyarlı, modern bir altyapı oluşturmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Silivri'nin her mahallesinde yaşam kalitesini artırmak için kararlıyız" dedi.