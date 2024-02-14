Selma Blair, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin yaptığı yorum için özür diledi - Son Dakika
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Selma Blair, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin yaptığı yorum için özür diledi

Selma Blair, İsrail\'in Gazze Şeridi\'ne yönelik saldırılarına ilişkin yaptığı yorum için özür diledi

ABD'li oyuncu Selma Blair, sosyal medya platformu Instagram'da yaptığı İslam karşıtı yorum sebebiyle tepkiler üzerine özür diledi. Blair, yaptığı açıklamada sözlerinden dolayı incittiği herkesten özür dilediğini belirtti ve nefret ve yalan bilgiyle savaşmanın önemini vurguladı. Blair, tolerans ve barışa olan bağlılığını kaydederek, rahatsızlık yarattığı için özür diledi.

14.02.2024 17:17  Güncelleme: 17:17
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ABD'li oyuncu Selma Blair, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin paylaşımında yaptığı "İslam karşıtı" yorumu sebebiyle sosyal medyada aldığı tepkiler üzerine özür diledi.

Blair, sosyal medya platformu Instagram'daki bir gönderiye yaptığı "İslam'ın, Müslüman ülkeleri mahvettiği ve zihinleri yozlaştırdığı" yorumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yorumunun ardından tepki gören ve Müslüman camiasını rencide ettiğini düşündüğünü belirterek özür dileyen Blair, yayımladığı yeni gönderisinde, "Sözlerimle incittiğim herkesten çok özür dilerim. Arkadaşlarımdan da özür dilerim. Son olarak kırdığım herkesten özür dilerim." ifadelerini kullandı.

Blair, eleştirilere neden olan yorumunu sildikten sonra yayımladığı özür mesajında "nefret ve yalan bilgiyle savaşmanın önemini" vurguladı.

Paylaşımıyla yol açtığı rahatsızlığı kabul eden Blair, tolerans ve barışa olan bağlılığını kaydederek "Nefrete değil tolerans ve barışa adandığını" ifade etti.

Blair, Legally Blonde filminde Vivian Kensington ve Hellboy'da Liz Sherman karakterlerini canlandırmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Selma Blair, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin yaptığı yorum için özür diledi - Son Dakika

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