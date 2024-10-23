Şemdinli'de İlk Kar Yağışı - Son Dakika
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Şemdinli'de İlk Kar Yağışı

Şemdinli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu, bazı köyler beyaza büründü.

23.10.2024 12:16
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1)ŞEMDİNLİ'NİN BAZI KÖYLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, gece saatlerinde bazı köylerde de etkisini gösterdi. İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulanan Kayalar köyü ve çevresinde gece başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar sürdü. Kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplanan köyde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şemdinli'de İlk Kar Yağışı - Son Dakika

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