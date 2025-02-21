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Sendika Genel Kurulu İptal Edildi

Ankara 4. İş Mahkemesi, Sağlık-İş Genel Kurulu'nu iptal edip 3 kayyum atadı.

21.02.2025 18:38
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(ANKARA) - Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası'nın 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşen 21. Olağan Genel Kurulu, Ankara 4. İş Mahkemesi'nin kararıyla iptal edildi. Sendikaya yeni bir seçim yapılana kadar 3 kayyum atandı.

Ankara 4. İş Mahkemesi Türk-İş'e bağlı Sağlık-İş'in 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşen 21. Olağan Genel Kurulu'nda usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle itiraz yolu açık olmak üzere 3 kayyumun atanmasına karar verdi.

Mahkemenin kayyum kararına ilişkin yazılı açıklama yapan Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Toy, şunları kaydetti:

"Sözde sendikamız üyesi görünmesine rağmen her fırsatta sendikamız aleyhine faaliyette bulunmayı şiar edinen kişiler tarafından açılan dava sonucu, sendikamız genel kurulunun itiraz yolu açık olmak üzere İptaline karar verilmiştir. Hukuka aykırı olan bu karar kesin nitelikte olmayıp, henüz İstinaf ve temyiz kanun yolu süreçleri tamamlanmamıştır.

Açıkça haksız ve hukuka aykırı olduğuna inandığımız karar aleyhine tüm yasal yollara müracaat edilecek olup, gelişmelerden kamuoyu ve siz değerli üyelerimiz ayrıca bilgilendirilecektir. Genel kurulun iptalini gerektirmeyecek şekli bir takım eksikliklere dayanan hatalı kararın İstinaf ve temyiz aşamalarında İptal edileceği konusundaki inancımız tamdır. Genel merkezimiz ve tüm teşkilatımız, gayri ahlaki ilişkilerle sendikamız aleyhine yıpratma faaliyeti yürütenlerle mücadelesine devam edecek. Dün olduğu gibi üyelerimizin hak ve menfaatleri için emeğin yanında duracaktır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Sendika Genel Kurulu İptal Edildi - Son Dakika

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