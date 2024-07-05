Sendikalı kamu görevlisi sayısı 2 milyon 251 bin 330'a yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sendikalı kamu görevlisi sayısı 2 milyon 251 bin 330'a yükseldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yayımladığı istatistiklere göre, sendikalı kamu görevlisi sayısı geçen yıla göre 120,686 kişi artarak 2 milyon 251 bin 330'a yükseldi. Memur-Sen en fazla üyeye sahip konfederasyon oldu.

05.07.2024 02:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyonların üye sayılarına ilişkin 2024 Temmuz istatistikleri, Resmi Gazete'de yayımlandı. Sendikalı kamu görevlisi sayısı geçen yıla göre 120 686 kişi artarak 2 milyon 251 bin 330'a yükseldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın "4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2024 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

İstatistiğe göre; 2 milyon 994 bin 550 memurdan yüzde 74,18'ine karşılık gelen 2 milyon 251 bin 330'unun memur sendikalarına üyeliği bulunuyor.

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) 1 milyon 78 bin 802 üye ile en fazla üyeye sahip konfederasyon olurken; Memur-Sen'i 569 bin 546 üyeyle Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen), 168 bin 467 üyeyle Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) takip etti.

KESK'in üye sayısı 4 bin 111, Türkiye Kamu-Sen'in üye sayısı 16 bin 598, Memur-Sen'in üye sayısı 43 bin 524 ve Birleşik Kamu-İş'in üye sayısı geçen seneye göre 14 bin 391 kişi arttı.

Geçen yıl 2 milyon 130 bin 644 olan sendikalı kamu çalışanı sayısı, 120 bin 686 artarak 2 milyon 251 bin 330'a yükseldi.

Kaynak: ANKA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Memur, Kamu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sendikalı kamu görevlisi sayısı 2 milyon 251 bin 330'a yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:12 İngiltere’de İşçi Partisi, Avam Kamarası’nda çoğunluğu kazanarak iktidar oldu İngiltere'de İşçi Partisi, Avam Kamarası'nda çoğunluğu kazanarak iktidar oldu
22:56 Bakanlığı harekete geçiren paylaşım: Sultanbeyli’de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız Bakanlığı harekete geçiren paylaşım: Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız
22:30 CHP lideri Özel’den, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili iki MHP’li isme çağrı CHP lideri Özel'den, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili iki MHP'li isme çağrı
21:59 Almanlar iyice çirkinleşti Merih’i şikayet ettikleri yetmedi, skandal bir iddiada da bulundular Almanlar iyice çirkinleşti! Merih'i şikayet ettikleri yetmedi, skandal bir iddiada da bulundular
19:59 Muhalefetin TBMM’ye sunduğu asgari ücret ve yoksulluk ile ilgili önerileri, AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi Muhalefetin TBMM'ye sunduğu asgari ücret ve yoksulluk ile ilgili önerileri, AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi
00:33 Havalimanında yürüyen merdiven durdu, vatandaşlar birbirinin üstüne düştü: 4 yaralı Havalimanında yürüyen merdiven durdu, vatandaşlar birbirinin üstüne düştü: 4 yaralı
23:57 İnsansız hava araçlarını, uçuş izni almadan uçuranlara 60 bin lira ceza İnsansız hava araçlarını, uçuş izni almadan uçuranlara 60 bin lira ceza
23:36 ABD ve İngiltere, Yemen’deki Husiler’i vurdu ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'i vurdu
23:01 1 kuruş bile kazanamayacaklar Beşiktaş, takımın yıldızını bedavaya gönderiyor 1 kuruş bile kazanamayacaklar! Beşiktaş, takımın yıldızını bedavaya gönderiyor
21:35 Pençe-Kilit bölgesinden acı haber Uzman Çavuş Cebrail Acar şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Uzman Çavuş Cebrail Acar şehit oldu
21:34 TBMM’de tansiyon zirve yaptı Ağbaba’dan Gökçek’e: Baban hırsız mı, FETÖ’cü mü TBMM'de tansiyon zirve yaptı! Ağbaba'dan Gökçek'e: Baban hırsız mı, FETÖ'cü mü?
21:19 Üzerlerine yıldırım düşen çocukları kurtarmak için toprağa gömdüler Üzerlerine yıldırım düşen çocukları kurtarmak için toprağa gömdüler
21:02 Üsküdar Belediyesi’nden Hilmi Türkmen’in ’gayrimenkul satışı’ iddialarına yanıt Üsküdar Belediyesi'nden Hilmi Türkmen'in 'gayrimenkul satışı' iddialarına yanıt
20:07 Komşu ülkeden atılan 200 roket, İsrail’i cehenneme çevirdi Komşu ülkeden atılan 200 roket, İsrail'i cehenneme çevirdi
19:06 Ev sahibi dairesi için öğrencilerden özel bir talepte bulundu İlanda çarpıcı Atatürk detayı Ev sahibi dairesi için öğrencilerden özel bir talepte bulundu! İlanda çarpıcı Atatürk detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 03:00:36. #1.12#
SON DAKİKA: Sendikalı kamu görevlisi sayısı 2 milyon 251 bin 330'a yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement