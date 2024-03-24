Senegal'de Cumhurbaşkanı Seçimi Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Senegal'de Cumhurbaşkanı Seçimi Tamamlandı

Senegal'de cumhurbaşkanı seçimi için oy verme işlemi tamamlandı. Yaklaşık 7,3 milyon seçmen için 16 bin 440 oy verme merkezinde oy sayımına başlandı. Paris Başkonsolosluğunda kurulan sandıkların kapanış saati 19.00 olarak değiştirildi. Bu gece resmi olmayan ilk sonuçların açıklanması bekleniyor. Seçimin galibi ülkenin 5. cumhurbaşkanı olacak. İlk turda yüzde 50'nin üzerinde oy alınmaması durumunda ikinci tur yapılacak.

24.03.2024 22:17  Güncelleme: 22:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Senegal'de cumhurbaşkanı seçiminde oy verme işlemi tamamlandı.

Yerel saat ile 08.00'de başlayan oy verme işlemi 18.00'de sona erdi.

Yaklaşık 7,3 milyon seçmen için 807'si ülke dışında olmak üzere 16 bin 440 oy verme merkezinde kurulan sandıklarda oy sayımına başlandı.

Paris Başkonsolosluğunda kurulan sandıkların ise yoğun katılım nedeniyle yerel saat ile 18.00 yerine 19.00'da kapanması kararlaştırıldı.

Bu gece resmi olmayan ilk sonuçların gelmesi bekleniyor.

19 adayın yarıştığı seçimin galibi ülkenin 5'inci cumhurbaşkanı olacak.

İlk turda hiçbir adayın oyların yüzde 50'sinden fazlasını alamaması durumunda ikinci turun 2 hafta içinde yapılması planlanıyor.

Öne çıkan adaylar arasında Cumhurbaşkanı Macky Sall'in desteklediği eski Başbakan Amadou Ba, eski Dakar Belediye Başkanı Khalifa Sall, eski başbakanlardan Idrissa Seck ve muhalif lider Ousmane Sonko'nun yerine aday gösterilen Bassirou Diomaye Faye bulunuyor.

İlk seçim tarihi 25 Şubat olarak belirlenmişti

Cumhurbaşkanı Macky Sall, 3 Şubat'ta yaptığı açıklamada, yargı ile yasama arasındaki krizi gerekçe göstererek 25 Şubat'taki seçimi ertelediğini duyurmuştu.

"Kurumsal ve anayasal darbe yapmakla" suçlanan Sall, tansiyonu düşürmek için ulusal diyalog başlatmış ve genel siyasi af çıkarmıştı.

Ulusal diyalog toplantıları sonucunda yeni seçim tarihinin 2 Haziran olması konusunda uzlaşı sağlanmış ancak Anayasa Konseyi, seçimin Sall'in 2 Nisan'da dolacak görev süresi öncesinde yapılmasına hükmetmişti.

Bunun üzerine seçim tarihi 24 Mart olarak belirlenmişti.

Kaynak: AA

Senegal, Paris, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Senegal'de Cumhurbaşkanı Seçimi Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:49 Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara dahil 23 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil 23 ile sarı kodlu uyarı
20:50 Mitingde atılan sloganı duyan CHP lideri Özgür Özel hemen devreye girdi: Evladım o mesajı mı verdik şimdi Mitingde atılan sloganı duyan CHP lideri Özgür Özel hemen devreye girdi: Evladım o mesajı mı verdik şimdi?
20:11 Turgut Altınok’tan Mansur Yavaş’ın takas teklifine yanıt Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'ın takas teklifine yanıt
18:21 Kayserispor Başkanı Ali Çamlı’nın cip ile çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın cip ile çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
18:13 Rusya’da konser salonunu tarayan teröristler, kana buladıkları Moskova’ya getirildi Rusya'da konser salonunu tarayan teröristler, kana buladıkları Moskova'ya getirildi
21:48 “Kim Milyoner Olmak İster“de 5 milyon liralık büyük ödül sorusu açıldı "Kim Milyoner Olmak İster?"de 5 milyon liralık büyük ödül sorusu açıldı
19:19 Tartıştığı polislerin üzerine otomobil sürüp, bir kişiye çarparak kaçtı Tartıştığı polislerin üzerine otomobil sürüp, bir kişiye çarparak kaçtı
18:27 Tokat’ta çocuk istismarcısına gözaltı Tokat'ta çocuk istismarcısına gözaltı
18:05 Ermenistan’ın başkenti Erivan’da karakola el bombalı saldırı Ermenistan'ın başkenti Erivan'da karakola el bombalı saldırı
17:58 Fatih Erbakan: Yolunu kaybetmiş bazı şahıslara rozet takıyorlar Fatih Erbakan: Yolunu kaybetmiş bazı şahıslara rozet takıyorlar
17:18 Sağlık Bakanı Koca’dan Kadir İnanır’ın durumuyla ilgili açıklama Sağlık Bakanı Koca'dan Kadir İnanır'ın durumuyla ilgili açıklama
16:14 Özgür Özel’den Hamza Dağ tepkisi: İzmir’e kayyım atamaya çalışıyor Özgür Özel'den Hamza Dağ tepkisi: İzmir'e kayyım atamaya çalışıyor
15:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul Mitingi’ne katılanların sayısını duyurdu: 1,5 milyona alıştık Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul Mitingi'ne katılanların sayısını duyurdu: 1,5 milyona alıştık
15:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekrem denen arkadaşla İstanbul 30 yıl geriye gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekrem denen arkadaşla İstanbul 30 yıl geriye gitti
15:01 Rozetini bizzat Erdoğan taktı Yeniden Refah’tan istifa eden Suat Pamukçu, AK Parti’ye geçti Rozetini bizzat Erdoğan taktı! Yeniden Refah'tan istifa eden Suat Pamukçu, AK Parti'ye geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2024 22:55:21. #1.13#
SON DAKİKA: Senegal'de Cumhurbaşkanı Seçimi Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement