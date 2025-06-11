Senegal'de Galatasaray Coşkusu

Senegal'de yaşayan Galatasaray taraftarları, takımlarının 25. şampiyonluğunu kutladı.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği bahçesinde düzenlenen kutlama programında, elçilik binasına 30 metrelik Galatasaray bayrağı asıldı.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda taraftarlar, ellerinde Galatasaray bayraklarıyla şarkılar söyledi, dans etti.

Sağman, Galatasaray'ın 25. şampiyonluğunu kutladıklarını belirterek, "Bu coşkuyu birlikte paylaşmak çok güzel. Büyükelçiliğimizi sarı kırmızı renklerle donattık. Senegal'den tüm Galatasaray'a kucak dolusu sevgiler yolluyoruz." dedi.

Galatasaray Kongre Üyesi ve iş insanı Aşkın Demir ise şampiyonluk kutlaması için büyükelçilik bahçesini açan Büyükelçi Sağman'a teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Geçen sene şampiyonluğumuzu Senegal'in en büyük heykelinin önünde kutlamıştık. Bu sene de kendi evimizde, büyükelçiliğimizin bahçesinde kutluyoruz. Dursun Başkanın da dediği gibi başkaları 4 yıldızı takamadan Galatasaray 5 yıldızı taktı. İnşallah 6. yıldızımızı da takacağız. Avrupa'da tekrar başarılı günler göreceğiz."

Türkiye Maarif Vakfı Senegal Temsilcisi Enes Yörük de "Şampiyonluğumuzu dünyanın bir ucunda, kıtaların ötesinde Türk toprağında, büyükelçiliğimizde kutlamak bizim için büyük bir onur. Galatasaray'a tüm gönül verenlerle 5. yıldızımızı kutladık. Çok mutluyuz." ifadesini kullandı.

"Musti Kusti" ismiyle tanınan Senegalli sosyal medya fenomeni Moustapha Ndiaye ise Galatasaray'ın çocukluk aşkı olduğunu vurgulayarak, tatil için bulunduğu Dakar'da şampiyonluk kutlamasına denk geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Taraftarlardan Muhammed Burak Kutluğ da "5. yıldızımız hayırlı olsun. Uzakta olsak da kalbimiz her zaman Galatasaray ile beraber." dedi.