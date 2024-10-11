Senegal\'de Genç Kızlar için Mentörlük Programı Kapanışı

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Senegal'de mukim kadın büyükelçilerin Senegalli genç kızlarla tecrübe paylaşımı yaptığı "Genç kızlar için kanatlar (Ailes pour elles)" başlıklı mentörlük programının kapanışı Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğinde gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Temsilcisi Tracey Hebert-Seck başkanlığında düzenlenen programın kapanışında, kadın büyükelçilerle mentörlük yaptıkları genç kızlar bir araya geldi.

Ülkede mukim kadın büyükelçilerin girişimiyle bu yıl ikincisi düzenlenen programda, Büyükelçi Sağman ve Hebert-Seck'in yanı sıra Güney Afrika, Avusturya, Belçika, Finlandiya, Fransa, Gana, Pakistan, Hollanda ve İngiltere'nin Dakar Büyükelçileri ile Afrika Ekonomik Kalkınma ve Planlama Enstitüsü (IDEP), Dünya Bankası, Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği (UEMOA), Birleşmiş Milletler Sermaye Kalkınma Fonu (UNCDF) temsilcileri yer aldı.

Büyükelçi Sağman, yaptığı konuşmada, genç kızlarla tecrübelerini paylaşmaktan mutluluk duyduğunu ve hepsinin Senegal'in geleceğinde önemli rol oynayacağına inandığını söyledi.

Sağman, katılımcılara hitaben, "Birbirinize daima destek olun, rekabeti bir kenara bırakın, kadın dayanışmasını sakın unutmayın." ifadesini kullandı.

Törende, büyükelçiler, mentörlük ettikleri kız öğrencilere katılım sertifikası ve hediye takdiminde bulundu.

"Genç kızlar için kanatlar" mentörlük programı, toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemeyi, iş hayatında kadın ve kız çocuklarının önündeki engelleri kaldırmayı ve diplomasi ile uluslararası ilişkiler alanında kariyer yapmak isteyen genç kadınları teşvik etmeyi hedefliyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde başlayan ve 11 Ekim Kız Çocukları Günü'nde sona eren programda 34 genç kız, diplomasi, uluslararası ilişkiler, kalkınma işbirliği veya insani yardım alanlarında kadın diplomatların deneyimlerinden faydalandı.