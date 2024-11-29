Senegal'den Fransız Askerine Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Senegal'den Fransız Askerine Tepki

Cumhurbaşkanı Faye, topraklarında yabancı askeri üs kabul etmeyeceklerini vurguladı.

29.11.2024 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, ülkesindeki daimi Fransız askeri üssüne ilişkin, "Topraklarımızda yabancı askeri unsurları kabul etmememiz son derece normal." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Faye, Fransız Le Monde gazetesine verdiği özel mülakatta Fransa'nın Afrika ülkeleriyle ilişkisi ve Afrikalı askerlere yaptığı 1944'teki Thiaroye Katliamı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 1 Aralık 1944'te Fransız askerlerinin Senegal'in Thiaroye Kışlası'nda yaptıklarını "katliam" olarak tanımasını "önemli bir adım" olarak değerlendiren Faye, Macron'u cesaretinden dolayı kutladı.

Faye, Macron'un katliamı tanımasının yeterli olmadığının altını çizerek, "Hala kaç kişinin neden öldürüldüğünü ve nereye gömüldüğünü bilmiyoruz. Thiaroye Katliamı'nın aydınlatılmasına ilişkin kurduğumuz komitenin üyeleri, şu an Fransa'da bulunuyor ve Macron'un açıklamalarından sonra Fransız arşivlerinin açılacağını düşünüyoruz." dedi.

Fransa ile Senegal arasındaki ilişkiler konusunda da Faye, ilişkilerin samimiyetle ilerlediğini ancak dinamiklerin gözden geçirilmesinin gerektiğini belirtti.

"Senegal'de neden Fransız askeri bulunsun?"

Faye, Fransa'nın Senegal'deki daimi üssünde bulunan askerlerin sayısının 350'den 100'e indirilmesi konusunda Fransız hükümetinin hazırladığı rapora ilişkin de şunları söyledi:

"Fransa'da kaç Senegalli asker görev yapıyor? Senegal'de neden Fransız askeri bulunsun? Egemen bir ülkede kaç Fransız askerinin bulunacağına neden Fransızlar karar veriyor? Bu, bizim bağımsızlık anlayışımızla örtüşmüyor. Bizim hiçbir ülkede askeri üssümüz yok, dolayısıyla topraklarımızda da yabancı askeri unsurları kabul etmememiz son derece normal. ABD, Çin, Türkiye ile ülkemizde üsleri olmadan askeri işbirliği yapıyoruz. Fransa'nın sömürgecilikten bu yana burada olması, onlara ayrıcalık tanınacağı anlamına gelmiyor."

Faye, Fransız üssünün kapatılması için gündemlerinde henüz bir tarihin olmadığını ancak süreci karşılıklı saygı çerçevesinde ve acele etmeden ilerleteceklerini vurguladı.

Senegal'in, Rusya ve Avrupa ile ilişkilerinin karşılaştırılmasına ilişkin soruya cevaben Faye, "Niye iki tarafla da aynı anda ilişki kuramıyor ve illa birini seçmek zorundayız? Rusya ile uzun bir işbirliği geçmişiz var. Bugün Senegal'e yatırım yapabilecek herkesle çalışabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa, katliamı tanıdı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Senegal Cumhurbaşkanı Faye'a 1944'te Thiaroye Kışlası'nda Afrikalı askerlere yapılanın "katliam" olduğunu kabul eden mektup yollamıştı.

Fransa, bu mektupla ilk kez katliamı resmen tanımış oldu.

İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlarca esir alınan, ardından 1944'te Amerikalılar tarafından kurtarılan Batı Afrikalı askerlerden oluşan ancak "Senegalli Nişancılar" ismiyle bilinen piyade birliği, Dakar yakınlarındaki Thiaroye Kışlası'na getirildi ve orada yaklaşık 2 hafta bekletildi.

Askerler, primlerini ve savaş tazminatlarını alıp köylerine gitmek istedi ancak Fransızlar söz verdikleri ödemeyi yapmadı.

Askerler haklarını talep etmek için toplandıklarında ise isyan çıkardıkları gerekçesiyle Fransız askerleri tarafından kurşuna dizildi.

Fransız arşivlerinde grubun "ayaklanma" çıkardığı iddiası yer alırken 35 askerin öldürüldüğü kayıtlara geçti.

Fransız tarihçi Armelle Mabon, "Yerli savaş esirleri, işgal altındaki Fransa'nın unutulmuş yüzleri" başlıklı kitabında öldürülen askerlerin sayısının 400 olduğunu belirtiyor.

Askerlerin cesetleri topluca çukurlara atılsa da Thiaroye Kışlası'nda sembolik mezarlık da bulunuyor.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, 2014'te kışlada düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada, yaşananları "tek kelimeyle korkunç ve dayanılmaz" olarak nitelemişti.

Hollande, "Bu adaletsizliği düzeltmek istiyorum." dese de cesetleri çukurlara atılan askerlerin aileleri, üzerinden 80 yıl geçen katliam nedeniyle Fransa'dan tazminat ve özür bekliyor.

Katliamın 1 Aralık'ta yapılması nedeniyle 2004'ten bu yana her yıl aynı tarihte "Senegalli Nişancılar" çeşitli programlarla anılıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Senegal, Güncel, Afrika, Fransa, Dünya, dakar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Senegal'den Fransız Askerine Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:32 Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor Hayatta kalma broşürleri bastırıldı Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor! Hayatta kalma broşürleri bastırıldı
17:17 Memur kanunu değişiyor İşte TBMM’ye sunulan teklif Memur kanunu değişiyor! İşte TBMM'ye sunulan teklif
16:58 Rus uçakları, Halep’i vurmaya başladı Rus uçakları, Halep'i vurmaya başladı
15:54 Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi, İdlib’de stratejik bölgeyi ele geçirdi Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi, İdlib'de stratejik bölgeyi ele geçirdi
15:28 Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran protesto Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran protesto
23:43 Bakan Tunç’tan, ’İmamoğlu’nun davasına bakan hakim sürüldü’ iddiasına net yanıt: Yok böyle bir şey Bakan Tunç'tan, 'İmamoğlu'nun davasına bakan hakim sürüldü' iddiasına net yanıt: Yok böyle bir şey
23:31 Fuhuşa zorlanan 17 yaşındaki kızın anlattıkları kan dondurdu: Günde 180 kişi ile birlikte oluyordum Fuhuşa zorlanan 17 yaşındaki kızın anlattıkları kan dondurdu: Günde 180 kişi ile birlikte oluyordum
23:31 Van Bronckhorst’tan istifa sorusuna olay cevap Van Bronckhorst'tan istifa sorusuna olay cevap
23:26 Okan Buruk, Galatasaraylıları heyecanlandıran transfer sözleri Okan Buruk, Galatasaraylıları heyecanlandıran transfer sözleri
23:00 Türkiye sınırında kritik gelişme: Muhalifler, ikinci büyük kenti ele geçirmek üzere Türkiye sınırında kritik gelişme: Muhalifler, ikinci büyük kenti ele geçirmek üzere
22:43 Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv’e Macaristan’da 3-1 yenildi Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'e Macaristan'da 3-1 yenildi
22:39 Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
22:15 Netanyahu’dan orduya Orta Doğu’yu cehenneme çevirecek talimat: Yoğun savaşa hazırlanın Netanyahu'dan orduya Orta Doğu'yu cehenneme çevirecek talimat: Yoğun savaşa hazırlanın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 18:40:46. #1.12#
SON DAKİKA: Senegal'den Fransız Askerine Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.