Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, iftar programına katıldı ve seçim irtibat ofisi açılışı gerçekleştirdi

Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, iftar programına katıldı, seçim irtibat ofisi açılışı gerçekleştirdi.
İletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, dün akşam Serdivan ilçesindeki Sapak Camisi'nde düzenlenen 24'üncü geleneksel iftar programına katılan Alemdar, vatandaşlarla birlikte orucunu açtı.
Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Alemdar, başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş olan ramazan ayının herkese hayırlar getirmesini temenni etti.
Her zaman olduğu gibi bu yıl da vatandaşların sofrasına misafir olduklarını aktaran Alemdar, "Onların mutluluklarıyla mutlu oluyor, hüzünleriyle hüzünleniyoruz. Ama ne olursa olsun bizler bu güzel anıları yaşamak için bir sonraki yılı iple çekiyoruz. Burada gerçekten çok naif ve huzurlu ortam var. Rabb'im ömrümüzün sonuna kadar bu güzel ortamları bizlere nasip etsin." ifadesini kullandı.
Alemdar, geleneksel hale gelen iftarların manevi iklime büyük katkısı olduğunu vurgulayarak, "Ramazanın bu manevi ikliminin her anını vatandaşlarımızla geçirmek bizlere huzur veriyor. Yıllardır düzenlenen ve geleneksel hale gelen böylesine iftar programları, bu manevi iklime olağanüstü katkı sağlıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Birlik beraberliğimiz daim olsun." açıklamasında bulundu.
"Hizmet ve eser belediyeciliği devam edecek"
Seçim çalışmalarını Geyve ilçesinde sürdüren Alemdar, AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, Geyve Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı Metin Atalay, AK Parti Geyve İlçe Başkanı Abdullah Özdemir ve MHP İlçe Başkanı Murat Çakmak ile Alifuatpaşa Mahallesi'nde seçim irtibat ofisi açılışı gerçekleştirdi.
Burada partililere seslenen Alemdar, şunları kaydetti:
"Hizmet bizim işimiz. AK Parti belediyeciliği ve Cumhur İttifakı birlikteliği ile şehrimize, ilçelerimize en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Hizmet ve eser belediyeciliği devam edecek, Sakarya yürüyüşünü sürdürecek. Her zaman aldığımız görevi daha ileriye taşımak için gayret edeceğiz. Toplumumuzun her kesiminin yanında olacağız. Gençlerimiz için bölgesel parklar yapacağız. Sakarya nehrimizle bütünleşeceğiz, boydan boya rekreasyon yapacağız. Bölgemizin en önemli yeri olan Geyve boğazında üretimlerimizin gelişmesi için çaba sarf edeceğiz."
Milletvekili Kaya da Alifuatpaşa'nın göz bebekleri olduğunu, burada birçok eseri hayata geçirdiklerini belirterek, "Hizmet denilince her zaman akla AK Parti gelir. Seçime az kaldı. İstiyoruz ki en yüksek oyu biz alalım, bunu başarabiliriz. Hangi partili olursa olsun bu kervana davet ediyoruz. Bu kervan hizmet kervanı. 22 yıldır ayakta." ifadesini kullandı.
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