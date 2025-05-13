Serik'te bıçaklı kavga: 1 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Orta Mahalle Çınaraltı Meydanı'nda iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Sözlü münakaşanın kavgaya dönüşmesi üzerine Salih S, Hakan Y'yi bıçakla yaraladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sol kolundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Hakan Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde elindeki bıçakla polis ekiplerine teslim olan Salih S, gözaltına alındı.