Serpil Öğretmen, 'She Inspires Awards' Adayı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Serpil Öğretmen, 'She Inspires Awards' Adayı

Erciş'ten Serpil Çürük, uluslararası ödülde 4 kategoride aday gösterildi. Başarılarıyla gururlandırdı.

29.04.2025 17:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serpil Öğretmen 'She Inspires Awards'e aday gösterildi

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde görev yapan Serpil Çürük isimli öğretmen, yaptığı başarılı çalışmalar sonucunda Birleşik Krallık tarafından düzenlenen She Inspires Awards (İlham Veren Ödüller) bünyesinde 4 ayrı kategoride aday gösterildi.

Çakırbey Mehmet Demir Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Serpil Çürük, yaptığı çalışmalar neticesinde 2025 yılı 'She Inspires Awards'e aday gösterildi. Bu yıl öğrencileriyle okulda yaptığı etkinlikleri platform ile paylaşan Serpil Öğretmen; "Değişim Öncüsü", "STEM", "Liderlik" ve "Yükselen Yıldız" kategorilerinde aday gösterildi. 10 Haziran 2025 tarihinde yapılacak değerlendirme sonucunda platform tarafından finalistler açıklanacak.

Açıklamalarda bulunan Serpil Çürük, Türkiye'deki Scientix elçilerinden biri olduğunu ve Van'da STEM koordinatörü olduğunu belirterek, "Van'ın Erciş ilçesinde görev yapmaktayım. Birleşik Krallığa ait She Inspires Awards adlı bir platform var. Ben de buraya yaptığım çalışmaları kanıtlarıyla birlikte yüklemiştim. Öncelikle STEM kategorisinden bu yıl için aday gösterildiğimi öğrendim ve ardından üç farklı kategoride aday gösterildiğimi öğrendim. 'Yükselen Yıldızlar, Lider Kadınlar ve Değişim Öncüsü' kategorilerinde de aday gösterildim ve tabii ki çok mutlu oldum. Biz burada uluslararası ya da ulusal düzeyde birçok yarışma ve projeye dahil olmaya çalışıyoruz. İlk defa uluslararası bir alanda ve böyle önemli bir platformda aday gösterilmiş olmak beni tabii ki çok onura etti. Umuyorum ki finalistlerin içerisinde olurum ve ülkemi böyle bir alanda temsil etme fırsatına erişmiş olurum" dedi.

Okul Müdür Yardımcısı Sedat Macit ise 6 yıldır Serpil Öğretmen ile beraber çalıştıklarını belirterek, "Okulumuzu her platformda en güzel şekilde temsil etti. Okulumuzun ismini her yerde duyurduğu için öncelikle hocama çok teşekkür ediyoruz. Okul idaresi olarak başarılarının devamını diliyoruz. Daha çok platformlarda yer alırız diye tekrardan teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öğrenci Abdullah Arıcı ise birçok yarışmaya katıldıklarını belirterek, "Bir köy okulu olmamıza rağmen merkezdeki okullardan daha iyi projeler yapıyoruz. Serpil Öğretmenimin desteğiyle okul içinde ve okul dışında farklı projeler yapıyoruz. Robotlarla kodlama yapıyoruz ve çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Yurt dışındaki öğrencilerle bu odada bilgisayar ortamında İngilizce konuşarak görüş alışverişinde bulunuyoruz. Serpil Hocam bizi çok heyecanlandırıyor ve çok eğlendiriyor. Bundan dolayı Serpil Hocama çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Birleşik Krallık, Eğitim, Güncel, Kadın, Erciş, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Serpil Öğretmen, 'She Inspires Awards' Adayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son tarih yaklaşıyor, ehliyetiniz iptal edilebilir Son tarih yaklaşıyor, ehliyetiniz iptal edilebilir
Eski kaymakama 70 yıl hapis ve 601 bin lira ceza Suçlamalar çok vahim Eski kaymakama 70 yıl hapis ve 601 bin lira ceza! Suçlamalar çok vahim
Aysu Türkoğlu, Kaiwi Kanalı’nı geçen en genç Türk oldu Aysu Türkoğlu, Kaiwi Kanalı'nı geçen en genç Türk oldu
Suudi Arabistan’ın izinsiz hacca yönelik cezaları belli oldu Suudi Arabistan'ın izinsiz hacca yönelik cezaları belli oldu
Valizden çıkan servet, yetkilileri de şaşırttı Valizden çıkan servet, yetkilileri de şaşırttı
Avrupa karanlığa gömüldü İspanya’da OHAL ilan edildi, her şey 5 saniyede oldu Avrupa karanlığa gömüldü! İspanya'da OHAL ilan edildi, her şey 5 saniyede oldu
Bakan Işıkhan sendika temsilcileri ve basın mensuplarıyla maç yaptı Bakan Işıkhan sendika temsilcileri ve basın mensuplarıyla maç yaptı
ABD’ye ait savaş jeti, uçak gemisinden denize düştü ABD'ye ait savaş jeti, uçak gemisinden denize düştü
Carlo Ancelotti’nin yeni takımı resmen duyuruldu Carlo Ancelotti'nin yeni takımı resmen duyuruldu
Türkiye’nin tarım ve hayvancılık devi iflas etti Türkiye'nin tarım ve hayvancılık devi iflas etti
Wanda Nara yalnızlığı seçti Wanda Nara yalnızlığı seçti

07:01
Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti
Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti
06:49
İBB’ye 2. dalga operasyonu Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
06:46
İngiltere ve ABD’den Yemen’e Hava Saldırısı
İngiltere ve ABD'den Yemen'e Hava Saldırısı
22:25
Murat Ongun’un eşinden evinden çıkan servete ilginç savunma
Murat Ongun'un eşinden evinden çıkan servete ilginç savunma
21:40
İmamoğlu’nun gittiği otelin müdürlerine gözaltı kararı
İmamoğlu'nun gittiği otelin müdürlerine gözaltı kararı
09:23
Galatasaray’dan Moussa Baradji sürprizi
Galatasaray'dan Moussa Baradji sürprizi
09:22
İstanbul’da 1 Mayıs operasyonunda 76 gözaltı
İstanbul'da 1 Mayıs operasyonunda 76 gözaltı
09:16
Türkiye’ye kız istemeye gelen Koreli ailenin sözleri güldürdü
Türkiye'ye kız istemeye gelen Koreli ailenin sözleri güldürdü
09:15
Kim Milyoner Olmak İster ekranlara geri dönüyor
Kim Milyoner Olmak İster ekranlara geri dönüyor
08:57
81 ilde sahte içki operasyonu: 137 gözaltı
81 ilde sahte içki operasyonu: 137 gözaltı
08:55
Volkan Demirel’den Acun Ilıcalı’ya: Bir daha konuşmasın
Volkan Demirel'den Acun Ilıcalı'ya: Bir daha konuşmasın
08:50
Mauro Icardi’den bomba Ali Koç paylaşımı
Mauro Icardi'den bomba Ali Koç paylaşımı
08:39
Türkiye’nin ünlü zincir marketlerinde satılan peynirde hile çıktı
Türkiye'nin ünlü zincir marketlerinde satılan peynirde hile çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2025 07:58:43. #7.12#
SON DAKİKA: Serpil Öğretmen, 'She Inspires Awards' Adayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.