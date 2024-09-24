Servis Şoförlerine Sigara Uyarısı - Son Dakika
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Servis Şoförlerine Sigara Uyarısı

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Bolu'da servis şoförlerine verilen eğitimde sigara içmenin öğrencilere kötü örnek olduğu vurgulandı.

24.09.2024 13:24
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Servis şoförlerine kritik uyarı: "Araçta sigara öğrencilere kötü örnek"

BOLU - Bolu'da öğrenci servis şoförlerine ve servis rehberlerine yönelik eğitim verildi. Eğitim programında konuşan Bolu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Orhan Fırat, "Öğrencimiz şoförü mutlaka örnek alır. Bu yüzden araçlarda ve aracın önünde sigara içilmesi gibi etkenler öğrencimizi kötü etkiliyor" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "2024-2027 Yılı Kara Yolu Trafik Güvenliği Eylem Planı" çerçevesinde Bolu'da öğrenci servisi şoförlerine ve servis rehberlerine bilgilendirme eğitimi verildi. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından katılımcılara dikkat edilmesi hususlar aktarıldı. Servis şoförlerinin öğrencilere örnek insan olması gerektiğini belirten Bolu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Orhan Fırat, araç kullanırken ve araç başındaki davranışların önemli olduğunu vurguladı.

"Hataları da en asgariye indirmeye çalışıyoruz"

Şoförler olarak hataları en az seviyeye indirmeye çalıştıklarını söyleyen Başkan Orhan Fırat, "Bu tarz eğitimler çok önemli. Her gün güncel sıkıntılar oluyor. Güzergah sıkıntıları, öğrencilerin okullara götürülmesiyle alakalı sıkıntılar, yeni kanunlar çıkıyor onlarla alakalı sıkıntılar oluyor. Onun için de kolluk kuvvetlerimiz İçişleri Bakanlığı'mızın genelgesiyle şoförlerimizi uyarıyorlar. Bu da bizim için iyi bir şey, hata yapmamız engelleniyor. Hataları da en asgariye indirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"Şoförlerimizin de örnek insan olmasını istiyoruz"

Şoförlerin örnek insan olması gerektiğini dile getiren Başkan Fırat, "Bizim işimizde en önemli önceliğimiz öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın can güvenliği. Biz geleceği taşıyoruz. Bizim için güvenlik çok önemli. Bununla ilgili de eğitime her zaman ihtiyacımız var. Öğrencilerimizin korunması, okulların güvenliği, yeni kanunlar hakkında şoförlerimizin bu konularda bilgilenmesi lazım. Okul önlerindeki yabancı insanların da şoförlerimiz sayesinde kolluk kuvvetlerine bildirilmesi lazım. Şoförlerimizin hal ve hareketleri öğrencilerimizi etkilediği için bununla ilgili şoförlerimizin de örnek insan olmasını istiyoruz. Araç kullanırken, aracın başında beklerken davranışları önemli. Çünkü öğrencimiz şoförü mutlaka örnek alır. Bununla ilgili de araçlarda sigara içilmesi, aracın önünde sigara içilmesi gibi etkenler öğrencimizi kötü etkiliyor. Bunun için de kolluk kuvvetlerimizin verdiği bilgilere ihtiyacımız var" dedi.

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında düzenlenen toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Mustafa Ünlü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü Şube Müdürü Emniyet Amiri Atilla Erdem, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Kısım Komutanı Kıdemli Başçavuş Mesut Demiröz, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü Şube Müdürü Emniyet Amiri Atilla Erdem, şoförler ve servis rehberleri katıldı.

Servis Şoförlerine Sigara Uyarısı
Kaynak: İHA

Ulaşım, Eğitim, Sağlık, Güncel, Bolu, Son Dakika

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