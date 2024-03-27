SETA tarafından düzenlenen panelde 31 Mart seçimleri değerlendirildi

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfınca (SETA) "31 Mart'a Doğru Türkiye" başlıklı panel düzenlendi.
SETA Genel Merkezi'nde düzenlenen, moderatörlüğünü SETA Hukuk ve İnsan Hakları Direktörü Cem Duran Uzun'un yaptığı panele, SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran, Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Didem Özel Tümer ve akademisyen Yasin Aktay katıldı.
Panelde konuşan SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran, pazar günü gerçekleştirilecek 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine katılımın yüksek olacağını düşündüğünü belirtti.
DEM Parti ve Yeniden Refah Partisi seçmeninin ne yapacağının çok kritik olduğunu dile getiren Duran, İYİ Parti'nin büyükşehirlerde zorlanabileceği, Anadolu şehirlerinde ise biraz daha iddialı olabileceği yorumunu yaptı.
"Muhalefet cenahına bakarsanız darmaduman bir hal var"
Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Didem Özel Tümer de bu seçimin gördüğü en rahat, en kritik olmayan seçimlerden biri olduğunu söyledi.
Seçimin hiçbir sürükleyici teması olmadığını savunan Tümer, seçmen açısından da çok fazla heyecan barındırmayan, iktidarın belli, seçmenlerin de yorgun olduğu bir seçim döneminden geçildiğini ifade etti.
Muhalefetin hem iktidarla hem de birbirleriyle çatışma içinde olduğunu aktaran Tümer, en dağınık siyasi parti olarak CHP'yi gördüğünü, İYİ Parti'nin asıl amacının 2028 seçimlerine yığınak yapmak olduğunu dile getirdi.
Seçimin en baştan beri İstanbul odaklı kurgulandığını belirten Tümer, seçimin kaderini emeklilerin, gençlerin ve muhalefetin "kolu kanadı kırık" seçmenlerinin belirleyeceğini anlattı.
"Seçim sanki başa baş gidiyor"
Akademisyen Yasin Aktay ise şu an 3 büyükşehirde muhalefetin iktidar konumunda yer aldığını söyledi.
Aktay, "Seçim sanki başa baş gidiyor. Her ne kadar 'kutuplaşma yok' diyorsak da insanların hizmet yerine farklı faktörlere yöneliyor olduklarını, o kıstasları devreye soktuklarını görebiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Muhafazakar seçmenin partisini daha rasyonel kriterlere göre değerlendirdiğini, en ufak başarısızlıkta notunu verdiğini ifade eden Aktay, sol seçmenin ise çok daha fazla ideolojik ve kutupsalcı olduğunu kaydetti.
Son Dakika › Güncel › SETA tarafından düzenlenen panelde 31 Mart seçimleri değerlendirildi - Son Dakika
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Milliyetçi Hareket Partisi İzmir Teşkilatı, İzmir'deki bir otelde düzenlenen iftar programında bir araya geldi. MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Cumhur İttifakı'nın İzmir'e olan sevdasını vurgulayarak, 31 Mart seçimlerinin sadece yerel seçimden ibaret olmadığını belirtti. AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ise Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi zaferini hatırlatarak, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin yeniden inşası için çaba sarf edeceğini ifade etti. MHP İzmir İl Başkanı Veysi Şahin ise seçim gününe kadar çalışmalarına devam edeceklerini ve 31 Mart'ın küresel kuşatmayı buruşturup, çöpe atma günü olduğunu söyledi.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Avrupalı ülkelerin kendilerini koruyup kollamasından cesaret alan teröristlere karşı Türk milletinin sabrının olduğunu ve ihanetlerinin bedelini ödeyeceklerini söyledi. Destici ayrıca İsrail'in Gazze'de masum insanları katlettiğini ve Birleşmiş Milletlerin şartsız ateşkes çağrısına rağmen İsrail'in bunu kabul etmediğini belirtti. PKK'nın Türkiye'nin sınırları dışında saldırılar düzenlediğini ifade eden Destici, Avrupa ülkelerine teröre karşı işbirliği yapma çağrısında bulundu. Ayrıca CHP'nin terör örgütünün uzantılarıyla işbirliği yapmasını reddetti ve CHP tabanına teröristlerle işbirliği yapmamaları çağrısında bulundu.
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