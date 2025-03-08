Seul'de Hititler Sergisi Açıldı

(ANKARA) - Güney Kore'nin başkenti Seul, Anadolu'nun en görkemli uygarlıklarından Hititler'e ev sahipliği yapıyor. Seul Baekje Müzesi'nde 7 Mart'ta açılan Hititler Sergisi, Türkiye'den getirilen 212 eseri sanatseverlerle buluşturuyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu'nun kadim mirasını dünyanın dört bir yanında tanıttıklarına dikkat çekerek, bu eşsiz kültürel hazineleri uluslararası arenada sergilemeye devam edeceklerini belirtti.

Türkiye ile Kore arasındaki kültürel bağları güçlendirmeyi amaçlayan sergide, Çorum, Boğazköy ve Alacahöyük müzelerinden seçilmiş eserler yer alıyor. M.Ö. 17. yüzyılda tarih sahnesine çıkan Hititler, zengin kültürel mirasıyla uluslararası bir platformda tanıtılıyor. İtalya'nın dünyaca ünlü simge yapısı Kolezyum'da düzenlenen " Göbeklitepe: Kutsal Bir Mekanın Gizemi" sergisinin büyük ilgi gördüğünü belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Şimdi sıra Hititler'de" dedi.

Serginin açılış törenine Türkiye'den Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz ve Seul Büyükelçisi Murat Tamer katıldı. Güney Kore'den ise Seul Belediyesi Siyasi İşler Belediye Başkan Yardımcısı Byeongmin Kim, Seul Metropolitan Konseyi Kültür, Spor ve Turizm Komitesi Başkanı Kyeong Kim, Kültür Dairesi Başkanı Chaesuk Ma ile Gimhae Belediye Başkan Yardımcısı Kyeongwon An, Ulusal Miras İdaresi Ulusal Kültür Miras Araştırma Enstitüsü Müdürü Jongdeok Lim ve Aktör Sunghwan Koo törende yer aldı. Açılışta ayrıca Suudi Arabistan, Umman, Tunus, Azerbaycan, Türkmenistan, Hırvatistan, Estonya, Litvanya, Hollanda, Çekya ve Ukrayna'nın Seul büyükelçileri de hazır bulundu.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, törende yaptığı konuşmada, Hititlerin kültürel ve sanatsal zenginliğini uluslararası bir kitleyle buluşturmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İnceciköz, Türkiye ve Kore arasındaki tarihi ve kültürel bağların bu sergiyle daha da güçleneceğini belirtti.

Hititler sergisi 8 Haziran'a kadar Seul Baekje Müzesi'nde ziyarete açık olacak

"Türkiye-Hititler Uluslararası Akademik Konferansı" düzenlenecek

Sergiye paralel olarak, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın girişimi ve Seul Baekje Müzesi ile Gimhae Ulusal Müzesi'nin katkılarıyla 18 Nisan'da "Türkiye-Hititler Uluslararası Akademik Konferansı" düzenlenecek. Konferansa, Hititler üzerine çalışmalar yapan Prof. Dr. Andreas Schachner, Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ve Dr. Önder İpek ile Boğazköy Müzesi Müdürü Resul İbiş konuşmacı olarak katılacak. Hititlerin izlerini günümüzle buluşturan sergi ve konferans, Türkiye'nin kültürel mirasını dünya sahnesine taşıyan önemli bir adım olarak öne çıkıyor.