Sevcan Orhan Bitlis\'te Konser Verdi

Sanatçı Sevcan Orhan, Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 109. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sahne aldı.
Mevlana Parkı'nda düzenlenen konsere, kent sakinleri ilgi gösterdi.
Konserde hayranlarıyla buluşan Orhan, sevilen şarkılarını seslendirdi.
Müzikseverlerin şarkılarına eşlik ettiği Orhan, konsere katılanlara teşekkür etti.
Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, konserin ardından Orhan'a plaket verdi.
