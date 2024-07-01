Şevval Sam, 30. yılını konserle kutladı - Son Dakika
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Şevval Sam, 30. yılını konserle kutladı

Oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, sanat hayatının 30. yılını Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde düzenlenen konserle kutladı. Konserde, Şevval Sam'ın kariyerindeki 30 yılın nasıl geçtiği ve duyguları hakkında konuşmalar yapıldı. Şevval Sam, konserde hayranlarına teşekkür etti ve gelecek yıl uzun bir süreliğine durma hali yaşayabileceğini belirtti. Konserde ayrıca, Şevval Sam'ın annesi Leman Sam ve oğlu Taro Emir Tekin de sahneye çıktı.

01.07.2024 08:57
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Oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, sanat hayatının 30. yılını Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde düzenlenen konserle kutladı.

"Süper Baba", "Yasak Elma" ve "Gülbeyaz" dizilerinin de aralarında yer aldığı birçok yapımda da rol alan, "Hey Gidi Karadeniz", "Ander Sevdaluk" ve "Ben Seni Sevdiğimi" adlı eserlere yaptığı yorumlarıyla akıllarda yer edinen sanatçı, konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelerek, kariyerindeki 30 yılın nasıl geçtiğini ve duygularını paylaştı.

Şevval Sam, son 30 yılı şarkılarla gözden geçirmeyi istediğini belirterek, "30 yılı geçirirken anlamadım ama dönüp baktığım zaman, hakkını vermek için müzikle, sanatla elimden geleni yaptığımı, mesleğimle her zaman dürüst bir ilişki kurduğumu ve izleyiciye, dinleyiciye de dürüst davrandığnıımı, yaptığımla söylediğimin çelişmemesi için emek verdiğimi görüyorum. Bana verilmiş bu hediyeye layık olmak için elimden geleni yaptım. Kendimi geliştirmek, bir şeyler öğrenebilmek için çalıştım. Her zaman dürüst oldum ve yaptığım her şeyi izleyiciyle, dinleyiciyle paylaştım. Bu hem beni iyileştirdi hem de geliştirdi ve büyüttü." dedi.

Hayatta her zaman 'keşke'lerin olduğunu dile getiren Sam, "Bütün hayatım keşkeleri minimumda tutabilmek amacıyla icabında hata yapmaktan korkmayarak, icabında risk alarak geçti. Yaptığım hatalar da dahil olmak üzere her şeye iyi ki diyorum. Keşkeler olmasın diye çok çalışıyorum. Çalışıyorum çünkü hem işimi çok seviyorum hem de hayal kuruyorum. Şu zamana kadar hayalini kurup da ulaşamadığım, yapmak isteyip yapamadığım hiçbir şey olmadı çok şükür." ifadelerini kullandı.

"Bu konserle belki de bir sıfırlanma yaşayacağım"

Sam, gelecek yıl uzun süreli bir durma hali yaşayabileceğini aktararak, şunları kaydetti:

"Planladığım şeyler var ama tabii 'Kul plan yapar, Mevla'm gülermiş.' diye bir laf var. Biraz kaynağıma dönmeye ve beslenmeye ihtiyaç duyuyorum. İşime kafa patlatmadığım zaman yeni fikirler aklıma gelmiyor. Vakit olmadığında kendimi gözden geçiremiyorum. Biraz duracağım ve hikayemi gözden geçireceğim. Bugün 30. yıl, bu konserle belki de bir sıfırlanma yaşayacağım ve yeniden başlayıp bir hikaye yazacağım. Bakalım önümüzdeki 130 yılın hikayesi nasıl olacak."

Konserde dinleyicilere hediye edilen kartpostal ve mendillerde yazan manileri kendisinin kaleme aldığını vurgulayan sanatçı, "30 yıl içerisinde çok farklı şarkılar söyledim. Ben hayatı şarkılarla ve yaptığım işlerle keşfettim. Aslında bu bir teşekkür konseri ve bunu hep birlikte paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Şevval Sam'a 30. yıl konserinde annesi Leman Sam ve oğlu Taro Emir Tekin ile dostları ve sevenleri eşlik etti.

Ünlü sanatçı müziğe başlama hikayesine değinerek "Süper Baba ile başlayan hikaye, aslında kurguladığım bir şey değildi. Ama bir paketle geliyorsunuz ve içinizde öyle bir enerji oluyor ki ona mani olamıyorsunuz. Kimse benden beste istemedi ama ben 1998'de iki şarkı yaptım ve ikisini de Türkiye'nin en iyi seslerinden biri söyledi. Bendeki şansa bakın ki o en iyi ses benim annem Leman Sam." dedi.

Sam, konuşmasının ardından "Anneciğim izin verirsen seninle hava atabilir miyim?" diyerek Leman Sam'ı sahneye davet etti ve ikili "Gül Güzeli" parçasını seslendirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şevval Sam, 30. yılını konserle kutladı - Son Dakika

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