Seydişehir\'de İnitihar Girişimi

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KONYA'nın Seydişehir ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen işitme engelli Salih S. (62), eline geçirdiği bıçakla kendini karnından yaraladı. Karnında saplı bıçakla hastaneye kaldırılan Salih S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Alaylar 2 Mahallesi 152308 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. 3 kız kardeşi ve yeğeni ile aynı evde kalan ve akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen işitme engelli Salih S., eline geçirdiği bıçağı bir anda karnına sapladı. Kanlar içinde kalan Salih S. için yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Salih S., karnına saplı bıçakla, eve gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Duruma ağır olan ve entübe edilen Salih S., Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.