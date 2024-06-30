Seyhan Belediyesi Yaz Kursları Başladı

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(ADANA) - Seyhan Belediyesi'nin çocukların ve gençlerin yaz tatilini daha verimli ve eğlenceli geçirmesi amacıyla açtığı kurslar Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde başladı.

Seyhan Belediyesi'nin 6 branşta 41 farklı eğitim verdiği yaz kursları başladı. Kursların büyük bir ilgi gördüğünü belirten Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, şunları söyledi:

"Adana ve Seyhan uzun yıllardır Türkiye'nin kültürel yaşantısına yön veren çok sayıda sanatçının yetiştiği verimli bir kültür havzası. Bu yetenekler halen daha yetişmeye, var olmaya devam ediyorlar. Ancak bu yeteneklerin keşfedilmesi, eğitilmesi, gelişmesi ve gerçek potansiyeline ulaşabilmesi için bu gibi imkanların sunulması gerekiyor. Çocuklarımızın, gençlerimizin, kültür ve sanatın ışığı ile aydınlanması için desteğimizi esirgemiyoruz."