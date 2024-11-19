Şi ve Arce G20'de İşbirliğini Görüştü

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Bolivya Cumhurbaşkanı Luis Arce, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 19. G20 Liderler Zirvesi'nde bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Şi, görüşmede, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi ile Bolivya'nın 2025 Kalkınma Planı'nı birlikte konumlandırarak altyapı inşasından yüksek plato tarımına, yeşil kalkınmadan dijital ekonomiye çok sayıda alanda işbirliğini geliştirme çağrısında bulundu.

Çin'in Bolivya'nın kendi ulusal koşullarına uygun kalkınma yolunu bağımsız şekilde keşfetmesini desteklediğini ifade eden Şi, Bolivya ile Birleşmiş Milletler ve BRICS gibi çok taraflı mekanizmalarda işbirliğini derinleştirmeyi, "Küresel Güney"in birliğini, kendine yeterliliğini ve ortak kalkınmasını birlikte teşvik etmeyi istediklerini belirtti.

Çin'in açıklamasında, Bolivya Cumhurbaşkanı Arce'nin de Kovid-19 salgınındaki yardımı ve Bolivya'nın ekonomik ve sosyal kalkınmasına desteği için Çin'e teşekkür ettiği, Çin modernleşmesinin başarısının Bolivya ve diğer ülkelerin kalkınması için önemli bir referans olduğunu söylediği, Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında Peru'da inşa edilen Chancay Limanı'nın açılışını tebrik ederek, Çin ile ulaştırma altyapısı gibi alanlarda işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını vurguladığı aktarıldı.