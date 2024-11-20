Şi ve Milei'den Ekonomik İşbirliği Mesajı

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 19. G20 Liderler Zirvesi'nde bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Şi, görüşmede, Çin'in Arjantin ile geleneksel dostluğuna değer verdiğini ve Arjantin'in reform yoluyla kendi ulusal koşullarına uygun kalkınma yolunu keşfetmesini desteklediğini belirtti.

Çin ile Arjantin'in ekonomi ve ticaret yapılarının yüksek düzeyde tamamlayıcı ve işbirliği olanaklarının geniş olduğuna dikkati çeken Şi, Arjantin tarafına Çin'in dışa açılımının getirdiği fırsatlardan yararlanarak Çin'de pazar payını artırma çağrısında bulundu.

Şi, Çin'in, Arjantin ile Kuşak ve Yol Girişimi çerçevesinde işbirliğini geliştirmeyi, enerji ve madencilik, altyapı, tarım, bilimsel ve teknolojik inovasyon, dijital ekonomi ve diğer alanlarda işbirliğini derinleştirmeyi istediklerini ifade etti.

Çin lideri, Çin'in Arjantin ile finansal işbirliğini sürdürerek ülkenin ekonomik ve finansal istikrarını korumasına yardım edeceğini vurguladı.

Çin'in açıklamasında, Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin de Arjantin'in iç ekonomik ve finansal durumunu istikrara kavuşturmasında verdiği destek için Çin'e teşekkür ettiği, Çin ile ekonomi, ticaret, finans, enerji ve madencilik alanlarında işbirliğini geliştirmeyi ve daha fazla Çin şirketinin Arjantin'e yatırım yapmasını istediklerini belirttiği aktarıldı.