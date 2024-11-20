Şi ve Milei'den Ekonomik İşbirliği Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şi ve Milei'den Ekonomik İşbirliği Mesajı

Çin ve Arjantin liderleri G20 Zirvesi'nde işbirliği ve kalkınma fırsatlarını görüştü.

20.11.2024 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 19. G20 Liderler Zirvesi'nde bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Şi, görüşmede, Çin'in Arjantin ile geleneksel dostluğuna değer verdiğini ve Arjantin'in reform yoluyla kendi ulusal koşullarına uygun kalkınma yolunu keşfetmesini desteklediğini belirtti.

Çin ile Arjantin'in ekonomi ve ticaret yapılarının yüksek düzeyde tamamlayıcı ve işbirliği olanaklarının geniş olduğuna dikkati çeken Şi, Arjantin tarafına Çin'in dışa açılımının getirdiği fırsatlardan yararlanarak Çin'de pazar payını artırma çağrısında bulundu.

Şi, Çin'in, Arjantin ile Kuşak ve Yol Girişimi çerçevesinde işbirliğini geliştirmeyi, enerji ve madencilik, altyapı, tarım, bilimsel ve teknolojik inovasyon, dijital ekonomi ve diğer alanlarda işbirliğini derinleştirmeyi istediklerini ifade etti.

Çin lideri, Çin'in Arjantin ile finansal işbirliğini sürdürerek ülkenin ekonomik ve finansal istikrarını korumasına yardım edeceğini vurguladı.

Çin'in açıklamasında, Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin de Arjantin'in iç ekonomik ve finansal durumunu istikrara kavuşturmasında verdiği destek için Çin'e teşekkür ettiği, Çin ile ekonomi, ticaret, finans, enerji ve madencilik alanlarında işbirliğini geliştirmeyi ve daha fazla Çin şirketinin Arjantin'e yatırım yapmasını istediklerini belirttiği aktarıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, G20 Liderler Zirvesi, G20 Liderler Zirvesi, Dış Politika, Teknoloji, Politika, Arjantin, Ekonomi, Güncel, Enerji, Finans, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şi ve Milei'den Ekonomik İşbirliği Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:32 DEM Parti’li Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’e 6 yıl 3’er ay hapis cezası verildi. DEM Parti'li Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.
13:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücret mesajı: Hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz
13:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD’nin Ukrayna’ya füze izni kararı doğru değil, dünya büyük bir savaşın eşiğine gelebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin Ukrayna'ya füze izni kararı doğru değil, dünya büyük bir savaşın eşiğine gelebilir
10:14 Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP’li vekiller arasında arbede Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede
10:12 Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün İlk sanıktan ilişki itirafı Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! İlk sanıktan ilişki itirafı
20:16 Mauro Icardi’den Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım Mauro Icardi'den Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım
20:04 Galatasaray’da umduğunu bulamayan Yusuf Demir, ezeli rakibe imza atacak Galatasaray'da umduğunu bulamayan Yusuf Demir, ezeli rakibe imza atacak
19:39 Beşiktaş ve Galatasaray’ın istediği Rayan Cherki’nin bonservisi dudak uçuklattı Beşiktaş ve Galatasaray'ın istediği Rayan Cherki'nin bonservisi dudak uçuklattı
19:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin’in nükleer doktrini onaylamasıyla ilgili ilk yorum: NATO değerlendirmeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in nükleer doktrini onaylamasıyla ilgili ilk yorum: NATO değerlendirmeli
19:01 Yenidoğan Çetesi’nin yargılandığı dava yarın devam edecek İşte bugünkü duruşmada yaşananlar Yenidoğan Çetesi'nin yargılandığı dava yarın devam edecek! İşte bugünkü duruşmada yaşananlar
18:55 Bayraktar TB3 SİHA, Dünya Havacılık Tarihine Geçti Bayraktar TB3 SİHA, Dünya Havacılık Tarihine Geçti
18:54 Doğuştan işitme engelli vatandaşın ilk duyduğu “Osimhen“ oldu Doğuştan işitme engelli vatandaşın ilk duyduğu "Osimhen" oldu
18:44 Di Maria’dan dikkat çeken Mourinho itirafı Di Maria'dan dikkat çeken Mourinho itirafı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 14:15:46. #1.11#
SON DAKİKA: Şi ve Milei'den Ekonomik İşbirliği Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.