Sıcak Hava Dalga: 47 Derece Uyarısı

METEOROLOJİ 15'inci Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi Meteoroloji Mühendisi Aziz Can Kürüm, "1 haftalık süreçte ülke genelinde hava sıcaklarının artacağı yönündeydi. Sıcak hava dalgası bölgemizi de etkiledi. Hafta sonuna kadar, özellikle Diyarbakır'da 45 derecelere kadar hava sıcaklarının artacağını tahmin etmekteyiz. Cizre ve Silopi'de ise 47 dereceye kadar ulaşacağını tahmin etmekteyiz" dedi.

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi Meteoroloji Mühendisi Aziz Can Kürüm, meteorolojik koşulları değerlendirerek hafta boyunca beklenen hava durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sıcaklıkların hafta sonuna kadar Diyarbakır'da 45, Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde ise 47 dereceye kadar ulaşabileceğini söyleyerek, "1 haftalık tahminimizde bölgede yağış beklememekteyiz. 5 Temmuz Cuma günü genel müdürlüğümüzün yayınladığı sıcaklıklarla ilgili bir değerlendirme bulunmaktadır ve bu değerlendirme ayın 12'sine kadardır. 1 haftalık süreçte, ülke genelinde hava sıcaklarının artacağı yönündeydi. Aynı şekilde bu sıcak hava dalgası bölgemizi de etkiledi. Hafta sonuna kadar, özellikle Diyarbakır'da 45 derecelere kadar hava sıcaklarının artacağını tahmin etmekteyiz. Cizre ve Silopi'de ise hava sıcaklıklarının 47 dereceye kadar ulaşacağını tahmin etmekteyiz. Bu sıcaklıklarla beraber güneş çarpması riski ortaya çıkmaktadır. Güneş çarpması özellikle yaşlılar ve çocuklar için etkili olmaktadır. Buna karşı nasıl önlem alabiliriz diye soracak olursanız eğer mümkün olduğunca öğlen saatlerinde dışarı çıkmamaya özen gösterilmeli, yağlı yiyecekler çok tüketilmemeli ve bol sıvı tüketilmelidir" diye konuştu.

'ANIZ, BÜYÜK YANGINLARA NEDEN OLABİLİR'

Sıcak hava dalgası nedeniyle anız yakılmaması çağrısında bulunan Kürüm, "Bu sıcaklıklarla beraber bölgemizde önemli olan diğer konulardan biri de anız yangınlarıdır. Sıcaklıklar artmakta, düşük nispi nem değerleri görülmektedir bölgemizde ve aynı zamanda yer yer kuvvetli rüzgar görmekteyiz. Bunlarla beraber eğer anız yangınları yapılırsa, vatandaşımız anızını yakarsa, bu parametrelerle beraber çok daha büyük yangınlara sebebiyet verebilir. Bu nedenle vatandaşlarımızdan anızlarını yakmamalarını istiyoruz. Açık alanda yakılacak ateşlerde de gene kontrollü bir şekillerde vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz, özellikle piknik alanlarında" ifadelerini kullandı.

Haber- Kamera: Özcan ARGİN- Selim KAYA/DİYARBAKIR,