Şiddet mağduru anne yeni bir hayat istiyor - Son Dakika
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Şiddet mağduru anne yeni bir hayat istiyor

Şiddet mağduru anne yeni bir hayat istiyor

İzmir'de eşi tarafından tehdit edilen Fatma A, çocuklarıyla yeni bir yaşam kurmayı hedefliyor.

20.11.2024 15:46
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İzmir'de boşanma aşamasındaki eşinin, kendisini tehdit etmek için oğlunun boğazına bıçak dayadığı anne Fatma A, çocuklarını alıp yeni bir hayat kurmak istediğini söyledi.

Burdur'da yaşayan ve zanlının dün tutuklanmasının ardından İzmir'e gelen Fatma A. (26), Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alınan çocuklarıyla görüşmek için Karşıyaka Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne geldi.

Çocuklarıyla buluşan ve nakil işlemleri için yetkililerle görüşen anne, daha sonra gazetecilere açıklamada bulundu.

Eşiyle boşanma aşamasında olduğunu anlatan Fatma A, "Yıllardır eşimden şiddet görüyordum. Kendisinden şikayetçi oldum, uzaklaştırma kararı aldırdım. Ağustos ayında bana bıçak çekti. Çocukları alamadan kaçmak durumunda kaldım. Çocuklarımı almak istedim ama alamadım. O süre zarfında bir yerde işe başladım. Sürekli beni tehdit ediyordu. Hakarette bulunuyordu. İki gün önce 3 yaşındaki oğluma bıçak dayadı, şiddet uyguladı. Çok şükür tutuklanıp cezaevine girdi." diye konuştu.

"Beni aradığında bir şey yapabileceğini anladım"

Fatma A, olay günü eşi tarafından tekrar tehdit edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Beni aradığı sırada o an bir şey yapabileceğini anladım. Hemen ekran kaydını almaya başladım. Nasıl böyle canileştiğini anlamıyorum. Umarım cezaevinden çıkmaz. Çocuklarımı alıp Burdur'da veya başka bir yerde hiç önemli değil yeni bir hayat kurmak, çalışıp çocuklarıma bakmak istiyorum. Bunun için de çocuklarımın bir an önce bana verilmesini istiyorum. Çocuklarımın bana ihtiyacı var. Benim onlara ihtiyacım var."

Olay

Burdur'da bulunan Fatma A, önceki gün İzmir'de yaşayan ve boşanma aşamasında olduğu kocası Şiyar A'nın (32) kendisini görüntülü arayıp tehdit etmek için çocuğunun boğazına bıçak dayadığı şikayetiyle savcılığa başvurmuştu.

Şikayet üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlatmış, gözaltına alınan şüpheli tutuklanmıştı.

Babanın yanında bulunan 7 yaşındaki Yiğit Cemil A. ve 3 yaşındaki Berat A. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alınmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şiddet mağduru anne yeni bir hayat istiyor - Son Dakika

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