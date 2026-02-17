Şiddetli Yağış ve Fırtına Uyarısı - Son Dakika
Şiddetli Yağış ve Fırtına Uyarısı

17.02.2026 09:49
Meteoroloji, Marmara, Ege ve Akdeniz'de şiddetli sağanak ve fırtına bekliyor. Uyarılar yapıldı.

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Akdeniz bölgelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli sağanak beklendiğini, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde ise kuvvetli fırtınanın etkili olacağını duyurdu.

MGM'nin tahminlerine göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Kars ve Iğdır dışında Doğu Anadolu bölge geneli, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile sabah saatlerinde Samsun çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı yağış alan yerlerde 2 ila 6 derece azalacak.

MGM'den uyarılar

MGM, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Akdeniz bölgeleri ile İstanbul, Bursa, Çanakkale, Balıkesir'in batı kesimleri, Van'ın güney çevreleri ve Hakkari'de kuvvetli, Aydın'ın ve Muğla'nın kıyı kesimleri, Antalya'nın doğu ilçeleri, Çanakkale, İzmir'in güneyi ve Balıkesir'in batısında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli sağanak beklendiğini bildirdi.

Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli fırtına, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer fırtına şeklinde rüzgar esmesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğu bildirildi.

Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklendiğini duyuran MGM, ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme çamur yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Denizlerde hava durumu

Güney Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli fırtına, Kuzey Ege'de fırtına, Karadeniz, Marmara ve Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

Kaynak: ANKA

