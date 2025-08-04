Sidney'de Gazze Protestosu

SİDNEY, 4 Ağustos (Xinhua) -- Avustralya'nın Sidney kentinde, Gazze'de devam eden İsrail saldırılarını ve kıtlığı protesto etmek amacıyla Liman Köprüsü'nde yürüyen insanlar, 3 Ağustos 2025.
On binlerce Avustralyalı pazar günü Sidney'in simgelerinden Liman Köprüsü'nde protesto gösterisi düzenledi. (Fotoğraf: Ma Ping/Xinhua)
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