Sidney'de Gazze Protestosu

SİDNEY, 4 Ağustos (Xinhua) -- Avustralya'nın Sidney kentinde, Gazze'de devam eden İsrail saldırılarını ve kıtlığı protesto etmek amacıyla Liman Köprüsü'nde yürüyen insanlar, 3 Ağustos 2025.

On binlerce Avustralyalı pazar günü Sidney'in simgelerinden Liman Köprüsü'nde protesto gösterisi düzenledi. (Fotoğraf: Ma Ping/Xinhua)