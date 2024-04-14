SİDNEY, 14 Nisan (Xinhua) -- Avustralya'nın Sidney kentindeki Bondi Kavşağı'nda bulunan Westfield Alışveriş Merkezi'nin önüne çiçek bırakan bir kadın, 14 Nisan 2024.
Avustralya polisi, Sidney'de bir alışveriş merkezinde meydana gelen ve altı kişinin ölümüne neden olan bıçaklı saldırının failinin kimliğini açıkladı. Polis ayrıca saldırının ideolojik bir saikle yapıldığına dair herhangi bir istihbarat bulunmadığını bildirdi.
Yeni Güney Galler (NSW) Polis Komiser Yardımcısı Anthony Cooke Pazar günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Bondi Kavşağı'ndaki Westfield Alışveriş Merkezi'nde Cumartesi günü öğleden sonra meydana gelen saldırının failinin Queensland'den 40 yaşındaki Joel Cauchi olduğunu söyledi. (Fotoğraf: Ma Ping/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Sidney'deki bıçaklı saldırının faili açıklandı - Son Dakika
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde jandarma ekipleri tarafından köpek dövüştüren 34 kişiye operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli şahıslara 214 bin 302 lira para cezası kesildi.
İran'ın İsrail'e yönelik "Gerçek Vaat" operasyonu Tel Aviv'in en büyük destekçisi olan ABD'yi bir hayli tedirgin etti. İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, yüksek engelleme oranına rağmen İran'ın amacının "yok etmek ve kayıplara neden olmak" olduğunu ve başarılı olması halinde saldırıların Orta Doğu'da "kontrol edilemeyen" bir tırmanışa neden olacağını söyledi. Yetkili ayrıca 100 balistik füzenin İsrail'e yalnızca birkaç dakika içinde ulaştığına dikkat çekti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram süresince 74 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen 'Mercek-17' operasyonları hakkında bilgi verdi. Operasyonlar sonucunda toplamda 707 silah ele geçirildi ve 869 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İstanbul, Adana, Gaziantep, Ankara ve İzmir gibi illerde de önemli miktarda silah ve şüpheli gözaltına alındı.
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