Sigortasız Üreticilerin Masrafları Devlet Tarafından Karşılanacak - Son Dakika
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Sigortasız Üreticilerin Masrafları Devlet Tarafından Karşılanacak

Bakan Yumaklı, sigortası olmayan ÇKS'ye kayıtlı üreticilerin masraflarının devlet tarafından karşılanacağını duyurdu.

23.04.2025 22:50
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Bakan Yumaklı: "Sigortası olmayan, ÇKS'ye kayıtlı üreticinin masrafı karşılanacak"

NİĞDE - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Niğde'de zirai dondan etkilenen elma bahçesinde incelemelerde bulunurken, "Sigortası olmayan, ÇKS'ye kayıtlı üreticinin masrafı karşılanacak" dedi.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Niğde'ye gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, merkeze bağlı Ovacık köyünde zirai dondan etkilenen elma bahçesinde incelemede bulunarak üreticilerden zirai donun etkilerine ilişkin bilgi aldı.

Bakan Yumaklı inceleme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada Nisan ayında son 30 yılın en şiddetli sıcaklık düşüşünün yaşandığını söyledi.

Bakanlığın zirai dondan zarar görmeyi engelleyecek ekipmanların maliyetlerinin yüzde 50'sini karşıladığını söyleyen Bakan Yumaklı iklim değişikliğinin etkilerine de işaret etti.

"Son 30 yılın en düşük sıcaklığa sahip Nisan ayını yaşadık"

Zirai donun etkilerinin hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Bakan Yumaklı; "Meteorolojinin bize vermiş olduğu bazı uyarılar vardı biz de bu uyarılara istinaden Tarım Orman Bakanlığı olarak bütün ekiplerimizi sahaya çıkarmıştık. Özellikle donla mücadele konusunda üreticilerimizin ne yapması gerektiğini, alınabilecek olan tedbirlerin alınması konusunda birlikte bir mücadele çalışmasını başlatmıştık. Ancak, hepinizin malumu, - 14, -15'ler, hatta -19 dereceyi gören yerler oldu. Belli bir sıcaklık düşüşünden sonra maalesef mevcut teknolojilerin de yapabileceği herhangi bir şey yok. Dolayısıyla zarar görmüş olduk. İklim değişikliğinin etkisi artık sizin tarımı nasıl yaptığınızla değil, hangi tedbirleri aldığınızla ilgili. Son 30 yılın en düşük sıcaklığa sahip Nisan ayını yaşadık. Şimdi arkadaşlarımız yoğun bir şekilde hasar tespitleri yapıyorlar. İl müdürlerimiz, daire başkanlarımızın tamamı şu anda sahada. Bu hasar tespiti olan bir süreç. Bu süreç tamamlandığında, meyve gruplarında, sigortalı olanların ürünlerin hasar tespitlerini ve ödemelerini TARSİM yapacak. Ancak istediğimiz ölçüde sigorta oranı olmadığı için ve don hadisesinden de birçok mağduriyet söz konusu olduğu için Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olup da sigortası olmayanların da hasar tespitlerinin ardından don hadisesi olduğu zamana kadar nasıl bir harcama yapmışsa, o masrafları da devletimiz karşılamış olacak. Her ürün için ne harcanmışsa bunlar hesaplanacak. Ortalama bütün ürünlerin o harcama miktarını tespit edecek şekilde bunun üzerinden işlem yapmış olacağız" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Sigortasız Üreticilerin Masrafları Devlet Tarafından Karşılanacak - Son Dakika

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