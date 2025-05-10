Şiir Gecesi 14 Yıl Sonra Yeniden - Son Dakika
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Şiir Gecesi 14 Yıl Sonra Yeniden

Şiir Gecesi 14 Yıl Sonra Yeniden

Edebiyat Bülteni Şiir Gecesi, 14 yıl aradan sonra İstanbul'da tekrar düzenlendi.

10.05.2025 00:40
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Türkiye'nin en köklü şiir etkinliklerinden biri olan "Edebiyat Bülteni Şiir Gecesi", 14 yıl sonra İstanbul'da yeniden şiirseverleri bir araya getirdi.

Milli Gençlik Vakfı (MGV), Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Cihannüma Derneği, Yönder Eğitim Kurumları ve Birikim Eğitim Grubu iş birliğiyle düzenlenen program, Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirildi.

"Şiir, Yalnızca Şiir!" sloganıyla ilk kez 1992 yılında üniversite öğrencileri tarafından başlatılan şiir gecesi, MGV Edebiyat Bülteni çatısı altında gelenekselleştirilmişti.

Bu yıl 21'incisi düzenlenen şiir gecesine, geçmişte bu etkinliği organize eden isimler davetli olarak katıldı.

Açılışta konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, şiir gecesinin 14 yıl aradan sonra tekrar düzenlenmesinden dolayı mutlu ve heyecanlı olduğunu belirterek, "Görüyorum ki güzel bir işe vesile olmuşuz. Bu akşam, İstanbul'da, şairlerle birlikte olmak çok kıymetli. Yusuf Has Hacip, 'Dilin, süsü sözdür.' der. Dil, bazen isyan, bazen umuttur. İnşallah burada biriktirdiğimiz umutlarımız Gazzeli çocuklarımızın sesi olur." dedi.

"Şiirin etrafında toplanmaya ihtiyacımız var"

Gecede Düzenleme Heyeti adına konuşan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Nezir Eryarsoy, Edebiyat Bülteni Şiir Gecesi'nin, en uzun soluklu şiir gecelerinden biri olduğunun altını çizerek, " İsmet Özel, 'Şair, dünyaya fırlatılmıştır.' demişti. Bu akşam dünyaya fırlatılan 12 şairimizi misafir edeceğiz. Biz onların okuyucusuyduk, bugün dinleyicisi de olacağız. Bizim şiirin etrafında toplanmaya ihtiyacımız var. O yüzden herkese şiir gibi bir gece diliyorum." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Atlansoy şiir gecesinin onur konuğu oldu

Programın bu yılki onur konuğu çağdaş Türk şiirinin önemli isimlerinden Hüseyin Atlansoy oldu.

Şair Cevdet Karal, Hüseyin Atlansoy şiiri üzerine yaptığı konuşmada, usta şairle ilk söyleşiyi kendisinin yaptığını hatırlatarak, "Hüseyin Atlansoy için o zaman gösterdiğim rikkatten dolayı şimdi daha çok mutluyum. Eski kuşak genelde yeni kuşağı inkar ederdi. Oysa ben, Atlansoy'dan bir sonraki kuşaktandım ve onu görmüştüm. Hüseyin Atlansoy, kendi dünyasına yaptığı kazılardan bilinmeyeni çıkaran şairdir. Şiir, ortaya çıkartıldığında, yalnızca bulanı değil herkesi zenginleştiren bir madendir. Atlansoy'un şiiri de böyledir. Hüseyin Atlansoy, mülkiyetten teknolojiye kadar hayatın yüzeyde olan biteniyle değil, hayatın özü ve ruhuyla ilgili olan bir şairdir." diye konuştu.

Şairler şiirlerini seslendirdi

Yavuz Selim Kurt'un sunduğu gecede, Hüseyin Atlansoy "Dört Taç Sultanlığı VIII - Türkler Terkinde Terkedilmişler", Faruk Uysal "Bir Tatil", Cevdet Karal "General Coriolanus Savaşta Aldığı Yaraların İzini Halka Neden Göstermedi?", Zeynep Arkan "Gözleri Olan Hiçbir Şeyi", Ahmet Edip Başaran "Gece Uçuşu", Şafak Çelik "Düşürken Aklımdan Geçen İnce Bir Alay", Emel Özkan "Kartonlar Islak", Meryem Kılıç "Rica", Cengizhan Konuş "Meryem'i Gördüğümde Söylediğimdir", Aykut Nasip Kelebek "Büyük İstanbul Manzaraları", Ahmet Necdet Misilli "Beni Kendinde Say" ve Rıza Yorulmaz "Ağaç" adlı şiirlerini okudular.

Etkinliğin "Üç Öncü Üç Şiir" bölümünde ise Mehmet Konuk, Şeyh Galip'in "Müseddes-i Mütekebbir", Selahaddin Kocaaslan ise Sezai Karakoç'un "Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine" ve Nizar Kabbani'nin "Kudüs" şiirlerini seslendirdi.

Programda İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Akademileri Müzik Akademisi Koordinatörü Emrecan Kuranel "Bestelenmiş Şiirler" bölümünde, Mehmet Akif Ersoy'un "Ezelden Aşinanım Ben", Yunus Emre'nin "Gel Gör Beni Aşk Neyledi", Yahya Kemal'in "Endülüste Raks", Enis Behiç Koryürek'in "Hatıra" şiirlerinden oluşan bir seçki sundu.

Kaynak: AA

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