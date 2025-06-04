Şiir ve Uçurtma ile Mazlum Çocuklara Selam - Son Dakika
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Şiir ve Uçurtma ile Mazlum Çocuklara Selam

Şiir ve Uçurtma ile Mazlum Çocuklara Selam
04.06.2025 21:20
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Sarıyer'de yaşanan zulmü anmak için Gazze ve Doğu Türkistanlı çocuklar adına uçurtma uçuruldu.

Sarıyer Türkan Şoray İlkokulu öğrencileri tarafından düzenlenen "Şiir ve Uçurtma Buluşması"nda şiirler eşliğinde Gazze ve Doğu Türkistanlı çocuklar adına uçurtma uçuruldu.

Rumeli Hisarüstü Duatepe Parkı'nda gerçekleştirilen program, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü ile "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) Projesi kapsamında yapıldı.

Programda Gazzeli ve Doğu Türkistanlı çocuklar için yazılmış şiirler okundu.

"Gazze'de bütün insanlık mağlup olmuştur"

Etkinlikte konuşan Çocuk Vakfı Başkanı ve şair Mustafa Ruhi Şirin, ÇEDES'le yakın zamanda tanıştığını belirterek, "Burada şiir, uçurtma, Gazze ve Doğu Türkistan var. Bugün o güzel yerleri selamlamak, kalbimizdeki sevgiyi oralara göndermek için buluştuk. İslam Peygamberi'nin, 'Çocuk doğduğu yere aittir.' ve 'Toprak çocukların ilk baharıdır.' diye iki hadisi vardır. Bu iki hadisle aslında bütün dünya çocuklarının esenlik içinde yaşayacağı bir dünyaya ulaşabilirdik ama bunu yapamadık, bütün çocuklarımızdan özür diliyorum." dedi.

Şirin, Gazze'de bütün insanlığın mağlup olduğuna işaret ederek, "Kalbi Gazze, Doğu Türkistan, Afrika ve zulümlerin yaşandığı yerler için atan dünyanın vicdanlı bütün insanlarını buradan selamlıyorum. İnşallah burada buluşan çocuklarımız bu mazlum coğrafyaları hiçbir zaman unutmaz ve daha güzel şiirler yazarlar." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Şirin, "Uçurtmam Bir Kuş Dili", "Filistinli Çocuğun Annesine Soruları" ve "Doğu Türkistanlı Çocuğun Sorusu" şiirlerini okudu.

"Burada zulme karşı ortak bir vicdan hassasiyeti oluşturmaya çalışılıyor"

Programa konuk olan şair Hüseyin Akın da dünyanın neresinde insana karşı bir şiddet varsa onun karşısında olduklarını dile getirerek, "Bu şiddet ne yazık ki en çok çocuklara karşı yürütülüyor. Gazze'de sadece savaş değil, soykırım ve vahşet var. Çocuklar açlıktan ölüyor, açlık bir silah olarak kullanılıyor. Bütün dünya, ne yazık ki bütün bu olanları olağan karşılıyor. Burada zulme karşı ortak bir vicdan hassasiyeti oluşturmaya çalışılıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Bugünün asıl kahramanı çocuklar"

Sarıyer Türkan Şoray İlkokulu ÇEDES Proje Sorumlusu Abdullah Aydın, Gazze ve Doğu Türkistan'da yaşanan zulme dikkati çekerek, "Bugün gökyüzüne şiirler, uçurtmalar bırakıyoruz. Gazze'yi, Doğu Türkistan'ı unutmadık, hep hatırlayacağız. Orada yaşananlar hepimiz için çok önemli. Bizler ÇEDES Projesi'yle çocuklarımıza değer temelli bir eğitim vermeyi amaçlıyoruz. Düzenlediğimiz etkinlik de bunun bir parçası." dedi.

Amaçlarının çocukların "kendi değerleriyle buluşmalarını sağlamak" olduğunu söyleyen Aydın, "Projemizi çocukların kendi değerlerini edinmeleri, anlam dünyalarını kendi değerleri üzerine kurmaları için başlattık. Yaşlılarımızı ziyaret ettik. İnsana düşmanlık etmeden hayvanlara merhametli olmayı anlatmaya çalıştık. Bugün son programımızı yapıyoruz. Bugünün asıl kahramanı çocuklar. Onların gözünden, dilinden Gazze'yi, Doğu Türkistan'ı dinleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Nafi Baba Camii ÇEDES Sorumlusu Kamil Görgeç ise düzenlenen etkinliğin bir parçası olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yıl sonu etkinliğimizde hepimizin için önemli olan Gazze'yi, Doğu Türkistan'ı hatırlamak ve hatırlatmak istedik. Programımızda başta çocuklarımız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sarıyer Türkan Şoray İlkokulu öğrencilerinin Gazze ve Doğu Türkistan'da yaşanan zulme dikkati çekmek için şiirler okuduğu programın sonunda şiirler eşliğinde Türkiye, Filistin ile Doğu Türkistan bayraklarının olduğu uçurtmalar uçuruldu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Doğu Türkistan, İnsan Hakları, Türkan Şoray, Sarıyer, Güncel, Kültür, Eğitim, Sanat, Yaşam, Çocuk, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şiir ve Uçurtma ile Mazlum Çocuklara Selam - Son Dakika

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