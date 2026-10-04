Siirt Barosu'nda tek aday Avukat Muhammed Alptekin, 149 geçerli oyla yeniden seçildi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt Barosu'nda düzenlenen 14. Dönem Olağan Genel Kurulda mevcut başkan Avukat Muhammed Alptekin, tek başkan adayı olarak girdiği seçimde 172 oydan geçerli 149 oyu alarak başkanlığa yeniden seçildi. Alptekin, Siirt Barosu başkanlık görevini sürdürecek.
Siirt Barosu Başkanlığına Muhammed Alptekin yeniden seçildi.
Siirt Barosu'nda gerçekleştirilen 14. Dönem Olağan Genel Kurulda, mevcut başkan Avukat Muhammed Alptekin, Genel Kurula tek başkan adayı olarak girdi.
Yapılan seçimde kullanılan 172 oydan geçerli olan 149 oyu alan Alptekin başkanlığa seçildi.
Kaynak: AA
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