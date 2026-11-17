Siirt'in merkez Bayraktepe köyünde, 17 Kasım 1994'te terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit edilen 11 kişi anıldı.

Köy şehitliğinde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Siirt Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı İsmail Şehitoğlu, anma programında yaptığı konuşmada???????, hain terör örgütünün saldırısı sonucu bu köyden çoğu yakını olmak üzere 11 kişinin şehit edildiğini söyledi.

Anma etkinliğine katılanlara teşekkür eden Şehitoğlu, şunları kaydetti:

"Biz o gün şehit verdikten sonra bu vatana ve millete daha da çok sarılarak daha büyük bir azimle köyümüzde bu bayrağımızı dalgalandırmaya devam ettik. O gün belki 11 şehit verdik ama o günden bugüne on binlerce, milyonlarca vatansever kahraman insan geldi. Terör örgütü en sonunda bunu çok iyi anladı ki ne yaparsa yapsınlar bizi öldürse de bu milleti bölemeyeceğini, Türkiye'nin ilelebet payidar kalacağını, bayrağımızın ilelebet dalgalanacağını çok iyi anladı. Tüm şehit ailelerimiz ve gazilerimizin emeği ve desteğiyle bugünlere geldik???????. Allah ülkemizdeki huzuru daim etsin. Bu vesileyle bir kez daha Bayraktepe şehitlerimiz başta olmak üzere bu vatan uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz."

Buradaki tören şehitlik ziyaretinin ardından sona erdi.

Köyde taziye evinde şehitler için dua edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile Türk Kızılay Siirt Şubesi işbirliğinde davetlilere yemek ikramında bulunuldu.

Törene Vali Vekili Birkan Tatlısöz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ceylan Yaman, İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir, AK Parti İl Başkanı Abdulhekim Gider, Anadolu Şehit Aileleri Gazileri ve Güvenlik Korucuları Vakfı Genel Başkanı Ziya Sözen, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.