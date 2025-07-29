Siirt\'te Gazze İçin Protesto

Siirt'te, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Güres Caddesi'nde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen protestoda, Gazze'de açlıktan ölen bir çocuğun hikayesini anlatan kısa tiyatro oyunu sahnelendi.

"Filistinli çocuklar aç, dünya tok" pankartının açıldığı protestoya, vatandaşlar da destek verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, yaptığı açıklamada, İsrail'in insanlık dışı saldırılarını kınadı.

Dünya kamuoyunun Gazze'de yaşanan açlığa sessiz kaldığını belirten Çalgan, "Gazze'de sabrın, direnişin ve insanlığın en ağır sınavı yan yana duruyor. Her bombanın altında bir çocuk, her enkazın altında bir hayat susuyor. Gözleri gökyüzünde bir annenin duası yankılanıyor, yeter artık." dedi.

Gazze'de büyük bir soykırım yaşandığına dikkati çeken Çalgan, şunları kaydetti:

"Bu bir savaş değil, medeniyetin maskesini düşüren bir soykırımdır. Dünya, katliamın yankısında sağır, gözyaşının önünde kör, adaletin çağrısında dilsiz kalmaktadır. Artık bir lokma ekmek, bir yudum su, çocukların en büyük hayaline dönüşmüş durumda. İnsanlar yeryüzünün ortasında, açlıkla kuşatma arasında ölüme terk ediliyor."