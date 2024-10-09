Siirt\'te Havaya Ateş Açan Salih A. Yakalandı

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Siirt'te araç trafiğine kapalı caddede havaya rastgele ateş açan ve akli dengesinin bozuk olduğu öne sürülen Salih A. çevredekilerin tepkisi üzerine kaçarak sığındığı bir iş yerinde yakalanırken, olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Salih A.'nın yanında getirdiği tabanca ile ateş ederek caddede ilerlediği anlar yer aldı.

Gözaltına alınan Salih A.'nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,