Siirt'te Kentsel Dönüşüm Başladı

Siirt'te kentsel dönüşüm süreci devam ediyor

SİİRT - Siirt Karakol Mahallesi 1. etap kentsel dönüşüm projesi inşaat süreci başladı.

Dua ve ardından kurban kesilerek başlayan inşaat süreciyle Siirt merkezinde rezerv yapı alanı olarak belirlenen Karakol Mahallesi 1. Etap'ta yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları start aldı. İlk aşamada 56 adet 2+1 konut, 90 iş yeri, 160 araçlık otopark, yeşil alanlar, oyun ve spor sahaları ile bir adet mescit inşa edileceği belirtildi. Programda konuşan AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül; "Siirt 1. derece deprem bölgesi olması ve Arap levhası üzerinde yer alması nedeniyle Kuzeydoğu'da deprem olması halinde sonuçları hiç kimse kestiremez. Onun için bu kentsel dönüşüm bizim için çok önemlidir ve önemsememizin en büyük nedenlerinden bir tanesi diyoruz ki, vatandaşımız sağlam binada yer alsın. Önceden tedbir alacağız. Teknik kurallara uygun yapılarımızı yapacağız. Ondan sonra tevekkül edeceğiz. İlk olarak 1 etap olarak başladık. Ardından 2 ve 3. etap olarak devam edecektir" dedi.

Programa Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

(STK-AKK-Y)