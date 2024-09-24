Silahlı Saldırıda Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Ankara'nın Altındağ ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Serdar K. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ulubey Mahallesi Ece Caddesi üzerinde, kimliği öğrenilemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Serdar K. sırtından yaralandı.

Yakınları tarafından Ankara Hastanesine kaldırılan yaralı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olayın failinin yakalanması için çalışma başlatılırken, Serdar K.'nın cenazesi otopsi işlemleri için Keçiören Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.